Galaxy Z Flip 7'nin Özel Sürümü Tanıtıldı! 12 GB RAM ve Dahası

Samsung, geçtiğimiz aylarda Galaxy Z Flip 7 isimli katlanabilir telefonu satışa sunmuştu. Şirket kısa süre önce Samsung Galaxy Z Flip 7 Olympic Edition isimli özel bir sürüm tanıttı. Bu özel sürüm, 6-22 Şubat 2026 tarihleri arasında düzenlenecek Milano - Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunları için özel olarak tasarlandı.

Samsung Galaxy Z Flip 7 Olympic Edition Neler Sunuyor?

Samsung Galaxy Z Flip 7 Olympic Edition'ın tasarımı tamamen olimpiyat ruhuna uygun şekilde hazırlandı. Özel sürümün arka yüzeyi mavi, çerçeveler ise altın rengine sahip. Arka yüzeyde Samsung ve olimpiyat logoları yer alıyor. Kutuda ayrıca mavi renkli daire ve altın renkli defne yaprağı motifli özel bir şeffaf kılıf bulunuyor.

Bu özel sürüm, standart sürüm ile aynı teknik özelliklere sahip. Yazılım tarafında ise sporculara yönelik yapay zekâ destekli araçlar öne çıkıyor. Interpreter özelliği, internet bağlantısı olmadan gerçek zamanlı çeviri yapabiliyor. Now Brief, günlük hatırlatmalar, takvim ve fitness özetlerini tek yerde topluyor. Photo Assist ise fotoğraf düzenleme imkânı sunuyor.

Olympic sürümünün Milano - Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'na katılan sporculara hediye edileceği söyleniyor. Ayrıca sporculara ücretsiz 100 GB 5G eSIM bağlantısı da sağlanacak. Bu sayede sporcular, etkinlik boyunca yüksek hızda internet erişimine sahip olabilecek ve iletişimlerini kesintisiz devam ettirebilecek.

Samsung Galaxy Z Flip 7 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,9 İnç

: 6,9 İnç Ekran Teknolojisi : Dynamic LTPO AMOLED 2X

: Dynamic LTPO AMOLED 2X Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2520 piksel

: 1080 x 2520 piksel Dış Ekran Boyutu : 4,1 İnç

: 4,1 İnç Dış Teknolojisi : Super AMOLED

: Super AMOLED Dış Çözünürlüğü : 948 x 1048 piksel

: 948 x 1048 piksel Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz Ana Kamera : 50 MP

: 50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

12 MP Ön Kamera : 10 MP

: 10 MP İşlemci : Exynos 2500

: Exynos 2500 RAM : 12 GB

: 12 GB Depolama : 256 GB / 512 GB

: 256 GB / 512 GB Batarya Kapasitesi : 4.300 mAh

: 4.300 mAh Kablolu Şarj : 25W

: 25W Yazılım: Android 16 tabanlı Samsung One UI 8

Samsung Galaxy Z Flip 7 Fiyatı

Çok şık bir tasarıma sahip olan Samsung Galaxy Z Flip 7'nin 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 77 bin 499 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Katlanabilir telefon gölge mavisi, gece siyahı, mercan ve mint yeşili olmak üzere dört farklı renk seçeneği sunuyor.