Samsung'dan Yeni Katlanabilir Telefon Geliyor! Kamerası Şaşırttı

Samsung, yeni bir katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor. Galaxy Z Flip 8 isimli telefonun kamera özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre Galaxy Z Flip 8, serinin önceki modeliyle aynı kamera çözünürlüklerine sahip olacak. Telefon ayrıca güçlü işlemci ve yüksek yenileme hızı dahil birçok özelliğiyle de öne çıkacak.

Samsung Galaxy Z Flip 8'in Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Samsung Galaxy Z Flip 8'in arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. En iyi katlanabilir telefonlar arasında yerini almaya hazırlanan Galaxy Z Flip 8'in ön kamerası ise 10 megapiksel çözünürlüğünde olacak.

Samsung Galaxy Z Flip 8'in Özellik Listesi (Söylenti)

Ana Kamera : 50 MP

: 50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

12 MP Ön Kamera : 10 MP

: 10 MP Ekran Boyutu : 6.9 inç

: 6.9 inç Ekran Teknolojisi: Dynamic LTPO AMOLED 2X

Dynamic LTPO AMOLED 2X Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2520 piksel

1080 x 2520 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İkinci Ekran : 4,1 inç

: 4,1 inç İşlemci: Exynos 2600

İddiaya göre Samsung Galaxy Z Flip 8'in ekranı 6,9 inç büyüklüğünde olacak. Katlanabilir telefon, Dynamic LTPO AMOLED 2X ekran üzerinde 1080 x 2520 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. İkinci ekran ise 4,1 inç büyüklüğünde olacak. Telefon ayrıca gücünü Exynos 2600 işlemcisinden alacak.

Samsung Galaxy Z Flip 8 Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy Z Flip 8'in 2026 yılının temmuz ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. 120Hz yenileme hızı ve 12 GB RAM dahil birçok özelliğe sahip olan Samsung Galaxy Z Flip7, 2025 yılının temmuz aıynda tanıtılmıştı.