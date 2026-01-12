200 MP Kameralı Bütçe Dostu Telefon Geliyor! 144Hz Ekranı Var

iQOO'nun Z11 Turbo modeli hakkında önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtım tarihi açıklanan Z11 Turbo'nun bu kez kamera özellikleri belli oldu. Akıllı telefon yüksek çözünürlüklü kamera sistemi sayesinde üst düzey bir deneyim sunacak. Telefon ayrıca dev batarya ve OLED ekranıyla da öne çıkacak.

iQOO Z11 Turbo'nun Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

iQOO Z11 Turbo'da 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera yer alacak. f/1.88 diyafram açıklığına sahip olan bu kamera, 1/1,56 inç boyutunda sensör kullanacak. OIS teknolojisini destekleyecek kamera, 4x kayıpsız yaklaştırma ve yazılım destekli 40x dijital yakınlaştırma yapabilecek.

İkinci kameranın çözünürlüğü açıklanmadı ancak daha önce ortaya çıkan bilgilere göre 8 megapiksel çözünürlğünde olacak. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera bulunacak. Ön kamera 0.8x, 1x ve 2x olmak üzere farklı odak uzaklıklarını destekleyecek. Bu kameranın diyafram açıklığı henüz belli değil.

iQOO Z11 Turbo'nun Özellik Listesi (Söylenti)

Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 RAM: 16 GB'a kadar

16 GB'a kadar Depolama: 1 TB'a kadar

1 TB'a kadar Batarya: 7.600 mAh

7.600 mAh Hızlı Şarj: 100W

100W Arka Kamera: 200 MP ana kamera + 8 MP ikinci kamera

200 MP ana kamera + 8 MP ikinci kamera Ön Kamera: 32 MP

32 MP Parmak İzi: Ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü

Ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68/69 sertifikası

Akıllı telefonda MediaTek'in güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Gen 5 buluancak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek yer alıyor. iQOO Z10 Turbo'da ise sekiz çekirdekli Dimensity 8400 işlemcisi mevcut.

iQOO Z11 Turbo'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iQOO Z10 Turbo için 1799 yuan (11.124 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. iQOO Z11 Turbo'nun ise 2100 yuan (12.986 TL) civarı bir başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklamanın yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı bir fiyat ile gelebileceğini belirtelim.

iQOO Z11 Turbo Ne Zaman Tanıtılacak?

iQOO Z11 Turbo'nun 15 Ocak 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. 7.620 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj desteği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan iQOO Z10 Turbo, 2025 yılının nisan ayında tanıtılmıştı.