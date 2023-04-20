Samsung Galaxy Z Fold 4, Yeni "Burgundy" Renk Seçeneği ile Satışta

Samsung, üretkenlik ve yaratıcılığın zirvesi olan Galaxy Z Fold 4'ün yeni "Burgundy" renk seçeneğiyle satışa sunulduğunu duyurdu. Bu renk seçeneği, Samsung Galaxy S22 Serisi'nin en beğenilen rengi olan "Burgundy"yi kullanarak, Galaxy Z Fold 4'e parlak ve göz alıcı bir görünüm kazandırıyor.

Telefonda kullanılacak "Burgundy" rengi, yaratıcılığı ve üretkenliği teşvik etmeyi hedefliyor. Sınırlı sayıda üretilen bu seçenek, kullanıcılarda heyecan uyandırmayı amaçlıyor.

Galaxy Z Fold 4 Artık S22 Serisinin En Beğenilen Rengine Sahip

Galaxy Z Fold 4'ün kamera özellikleri de oldukça dikkat çekici. 50MP geniş açılı lensi ve 30x Space Zoom lensi ile çarpıcı fotoğraflar ve videolar çekmek artık çok daha kolay. Çekim Görünümü Modu, Çift Önizleme ve Arka Kamera Selfie'si gibi farklı kamera modları sayesinde fotoğraf çekme deneyimi bambaşka bir boyuta taşınıyor. Daha geniş piksel boyutu, %23 daha parlak sensör ve gelişmiş işlem gücü sayesinde kullanıcılar ister gece ister gündüz, en net görüntüleri elde edebiliyor.

Galaxy Z Fold 4, kapak açıkken tablet, kapak kapalıyken ise güçlü bir akıllı telefon deneyimi sunuyor. Kapak ekranının daha geniş boyutu, yeni ekran oranı, daha dar çerçeveleri ve artan hafifliği sayesinde tek elle rahat ve kolay bir şekilde kullanım imkânı sunuyor.

Galaxy Z Fold 4, yeni "Burgundy" renk seçeneğinin yanı sıra Graygreen, Beige ve Phantom Black gibi ayrıcalıklı ve özel renkler seçenekleri ile kullanıcıları bekliyor.