Samsung, Sürpriz Telefonlarının Tanıtım Tarihini Yanlışlıkla Açıklamış Olabilir

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung ile ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Bilindiği üzere şirket, bu yaz düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Z Fold 7, Flip 7, Watch8, Watch8 Classic ve iddialara göre Galaxy Z Flip7 FE modelini tanıtmayı planlıyor. Etkinliğin yaklaşmakta olduğu bilinse de, bugüne kadar güçlü bir iddia ortaya atılmamıştı. Ta ki şimdiye kadar.

Etkinlik tarihi konusunda bugüne dek farklı söylentiler gündeme gelmiş olsa da, somut bir bilgiye ulaşılamamıştı. Ancak Samsung’un kısa süre önce duyurduğu farklı bir etkinlik, yaklaşan Galaxy Unpacked lansmanının tarihini yanlışlıkla ortaya çıkarmış olabilir. Yeni ipucunun doğrudan şirketin kendisinden gelmesi, tarih konusunda kafalardaki soru işaretlerini bir nebze de olsa azaltmış durumda.

Galaxy Unpacked 13 Temmuz'da Düzenlenebilir

İddiaların arka planında, Samsung’un duyurduğu yeni bir etkinlik serisi yer alıyor. Şirket, kısa süre önce Health uygulaması kapsamında, koşuculara ve Galaxy giyilebilir cihaz kullanıcılarına özel bir dizi etkinlik başlattı. Firma bu serinin ilk etkinliğinin 13 Temmuz’da New York’ta gerçekleştirileceğini açıkladı.

Söz konusu tarih ve konum, daha önce ortaya atılan Galaxy Unpacked lansman söylentileriyle birebir örtüşüyor. Bu nedenle birçok kişi, Samsung’un Health etkinliğiyle aynı gün yeni katlanabilir telefonlarını da tanıtacağına inanıyor. Açıkçası bu olasılık, etkinlikte yeni Watch serisinin de tanıtılacak olması nedeniyle oldukça mantıklı görünüyor.

Yine de, şimdilik bu iddialar sadece güçlü bir tahminden ibaret. Ancak zamanlama ve lokasyon açısından işaretler oldukça net. Samsung’un yakında resmi davetiyeleri göndermesi ve bu belirsizliği ortadan kaldırması bekleniyor. Gelişmeler için takipte kalın!

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