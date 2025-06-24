Xiaomi'den Çok Güçlü Katlanabilir Telefon Geliyor! Tarih Açıklandı

Xiaomi Mix Flip 2 ile ilgili sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde özellikleri ortaya çıkan Mix Flip 2'nin bu kez tanıtım tarihi açıklandı. Peki, Xiaomi'nin yeni katlanabilir telefonu ne zaman çıkacak?

Xiaomi Mix Flip 2 Tanıtım Tarihi

En iyi katlanabilir telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Xiaomi Mix Flip 2 26 Haziran 2025 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte katlanabilir telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak.

Xiaomi Mix Flip 2'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre telfeonda Snapdragon 8 Elite bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor.

5.165 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 67W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. Geçtiğimiz yıl satışa sunulan Xiaomi Mix Flip modelinde 4.780 mAh batarya kapasitesi tercih edilmişti.

6,85 inç ekran büyüklüğüne sahip Mix Flip 2, LTPO AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. İkinci ekran ise 4,01 inç büyüklüğünde olacak. Telefonda ayrıca parmak izi sensörü ve NFC desteği de yer alacak.

199 gram ağırlığındaki telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde OIS destekli ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kameranın yer alması bekleniyor.