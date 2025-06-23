Aşırı İnce Galaxy Z Fold 7'nin Yeni Görüntüleri Sızdırıldı [Video]

Çok ince katlanabilir telefon kullanmak isteyen kişiler tarafından merakla beklenen Samsung Galaxy Z Fold 7'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Bu görüntülerde Galaxy Z Fold 7'nin yanında Galaxy Z Fold 6 da yer aldı. Böylece telefonun ne kadar ince olduğu net şekilde görüldü.

Samsung Galaxy Z Fold 7'nin Tasarımı Ortaya Çıktı

TheSINZA isimli YouTube kanalında Galaxy Z Fold 7'nin sızdırılan tasarım detayları göz önünde bulundurularak bir maket oluşturuldu. Bu maket, yeni katlaanbilir telefonun nasıl bir görünüme sahip olacağı hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân sağlıyor.

İddiaya göre yeni telefonun katlanmış hâli 9 mm, katlanmamış hâli ise 4,5 mm kalınlığında olacak. Galaxy Z Fold 6'nın katlanmış hâlinin 12,1 mm, katlanmamış hâlinin ise 5,6 mm kalınlığında olduğunu belirtelim. Dolayısıyla incelik konusunda önemli bir fark olacak.

Samsung Galaxy Z Fold 7'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Galaxy Z Fold 7'de Snapdragon 8 Elite for Galaxy işlemcisi bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Android 16 tabanlı One UI 8 ile beraber gelecek telefonda 12 GB RAM yer alacak. Katlanabilir telefon 8,2 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. İkinci ekranın ise 6,5 inç büyüklüğünde olacağı öne sürüldü.

Samsung Galaxy z Fold 7 Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi katlanabilir telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Samsung Galaxy Z Fold 7'nin 9 Temmuz 2025 tarihinde tanıtılması bekleniyor.