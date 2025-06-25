Samsung Galaxy Z Fold 7 Her Açıdan Görüntülendi! Tasarım Değişecek mi?

Samsung Galaxy Z Fold 7 ile ilgili sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. Kısa süre önce fiyatı ortaya çıkan katlanabilir Galaxy Z Fold 7'nin bu kez görüntüleri sızdırıldı. Bu görseller ile birlikte telefonun tasarımı ve renk seçenekleri belli oldu.

Samsung Galaxy Z Fold 7'nin Tasarımı Nasıl Olacak?

Sızdırılan görüntüler, Galaxy Z Fold 7'yi her açıdan görebilmemize imkân tanıyor. Görsellere baktığımızda yeni telefonun Galaxy Z Fold 6'ya çok benzeyen bir tasarım ile geleceğini gözler önüne seriyor. Görüntülerde ayrıca telefonun siyah, gri ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçenekleri yer alıyor.

İddiaya göre yeni telefonun katlanmış hâli 9 mm, katlanmamış hâli ise 4,5 mm kalınlığında olacak. Galaxy Z Fold 6'nın katlanmış hâlinin 12,1 mm, katlanmamış hâlinin ise 5,6 mm kalınlığında olduğunu belirtelim. Dolayısıyla incelik konusunda önemli bir fark olacak.

Samsung Galaxy Z Fold 7'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Galaxy Z Fold 7'de Snapdragon 8 Elite for Galaxy işlemcisi bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Android 16 tabanlı One UI 8 ile beraber gelecek telefonda Adreno 830 GPU mevcut. Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre katlanabilir telefon 8,2 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. İkinci ekranın ise 6,5 inç büyüklüğünde olacağı iddia edildi.

Samsung Galaxy Z Fold 7'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Galaxy Z Fold 7'nin 256 GB depolama alanına sahip sürümünün 2 bin 227 euro (102.552 TL), 512 GB depolama alanına sahip sürümünün ise 2 bin 309 euro (106.328 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.

Samsung Galaxy z Fold 7 Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi katlanabilir telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Samsung Galaxy Z Fold 7'nin 9 Temmuz 2025 tarihinde tanıtılması bekleniyor.