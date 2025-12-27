İlk Deneme Başarısız mı Oldu? Galaxy Z TriFold 2 Çıkacak mı?
Samsung, Galaxy Z TriFold 2'yi çıkaracak mı? İlk modeliyle eleştirilerin odağı olan Güney Koreli firmadan yeni bilgiler sızdırıldı. İşte ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Samsung'un Galaxy Z TriFold’u bir deneme olarak gördüğü ortaya çıktı.
- İlk model, Huawei’ye karşı bir güç gösterisi ve akıllı telefon dünyasının ilgisini ölçme amacıyla geliştirilmişti.
- Kaynağa göre Galaxy Z TriFold 2 ya geç çıkacak ya da hiç piyasaya sürülmeyecek.
Samsung, üçe katlanan akıllı telefonu Galaxy Z TriFold’u yakın zamanda piyasaya sürdü. Uzun süredir merakla beklenen cihaz, yenilikçi tasarımı ve etkileyici ekranına rağmen yapılan dayanıklılık testlerinde beklentileri karşılayamayınca eleştirilerin odağı oldu.
Şimdiyse gözler Güney Koreli devin ikinci üçe katlanan telefonunda. Zira markanın mevcut sorunları bu modelle çözmesi bekleniyor. Peki Samsung, Galaxy Z TriFold 2’yi çıkaracak mı? Markanın ikinci modelle ilgili planları neler? İşte konuyla ilgili son iddialar...
Samsung Galaxy Z TriFold 2 İçin Daha Çok Bekleyeceğiz
Akıllı telefon pazarının güvenilir sızıntı kaynağına göre şirketin ikinci üçe katlanan telefonu ya hiç çıkmayacak ya da kısa süre içinde piyasaya sürülmeyecek. Bunun nedeni ise markanın Galaxy Z TriFold’u bir deneme olarak görmesi.
Aslında firma bu cihazla en büyük rakibi Huawei'ye karşı bir mesaj vermek istiyordu. Yani bu bir güç gösterisiydi. Ayrıca akıllı telefon dünyasının ilgisini ölçmek de amaçlarından biriydi. Zira teknoloji dünyası üçe katlanan modellere henüz alışmış değil.
Bununla birlikte Galaxy Z TriFold’un zararına satılması da markanın ikinci modele karşı soğuk bakmasının sebeplerinden biri. Tabii tüm bu bilgilerin şu an için iddiadan ibaret olduğunu da unutmamak gerekiyor. Samsung yarın sürpriz yapıp Galaxy Z TriFold 2’yi geliştirdiğini bile açıklayabilir. Tabii bunun pek olası olmadığı da bilinen bir gerçek.
Samsung Galaxy Z TriFold Özellikleri
- Ana Ekran Boyutu: 10 inç
- Ana Ekran Çözünürlüğü: 1584 x 2160 piksel
- Ana Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X
- Ana Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ana Ekran Maksimum Parlaklık: 1.600 nit
- İkinci Ekran Boyutu: 6,5 inç
- İkinci Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2520 piksel
- İkinci Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X
- İkinci Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İkinci Ekran Maksimum Parlaklık: 2.600 nit
- İşlemci: Snapdragon 8 Elite for Galaxy (3 nm)
- RAM: 16 GB
- Depolama Seçenekleri: 512 GB ve 1 TB
- Arka Kamera: 200 MP ana kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera + 10 MP telefoto kamera
- Ön Kamera: 10 MP
- Batarya Kapasitesi: 5.600 mAh
- Hızlı Şarj Desteği: 45W
- İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı One UI 8
- Suya ve Toza Dayanıklılık: IP48
- Ağırlık: 309 gram
- Kalınlık: Katlanmamış hâli 3,9 mm, katlanmış hâli 12,9 mm.
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Samsung Galaxy Z TriFold 2'den beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.