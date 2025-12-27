İlk Deneme Başarısız mı Oldu? Galaxy Z TriFold 2 Çıkacak mı?

Samsung, üçe katlanan akıllı telefonu Galaxy Z TriFold’u yakın zamanda piyasaya sürdü. Uzun süredir merakla beklenen cihaz, yenilikçi tasarımı ve etkileyici ekranına rağmen yapılan dayanıklılık testlerinde beklentileri karşılayamayınca eleştirilerin odağı oldu.

Şimdiyse gözler Güney Koreli devin ikinci üçe katlanan telefonunda. Zira markanın mevcut sorunları bu modelle çözmesi bekleniyor. Peki Samsung, Galaxy Z TriFold 2’yi çıkaracak mı? Markanın ikinci modelle ilgili planları neler? İşte konuyla ilgili son iddialar...

Samsung Galaxy Z TriFold 2 İçin Daha Çok Bekleyeceğiz

Akıllı telefon pazarının güvenilir sızıntı kaynağına göre şirketin ikinci üçe katlanan telefonu ya hiç çıkmayacak ya da kısa süre içinde piyasaya sürülmeyecek. Bunun nedeni ise markanın Galaxy Z TriFold’u bir deneme olarak görmesi.

Aslında firma bu cihazla en büyük rakibi Huawei'ye karşı bir mesaj vermek istiyordu. Yani bu bir güç gösterisiydi. Ayrıca akıllı telefon dünyasının ilgisini ölçmek de amaçlarından biriydi. Zira teknoloji dünyası üçe katlanan modellere henüz alışmış değil.

Bununla birlikte Galaxy Z TriFold’un zararına satılması da markanın ikinci modele karşı soğuk bakmasının sebeplerinden biri. Tabii tüm bu bilgilerin şu an için iddiadan ibaret olduğunu da unutmamak gerekiyor. Samsung yarın sürpriz yapıp Galaxy Z TriFold 2’yi geliştirdiğini bile açıklayabilir. Tabii bunun pek olası olmadığı da bilinen bir gerçek.

Samsung Galaxy Z TriFold Özellikleri

Ana Ekran Boyutu: 10 inç

10 inç Ana Ekran Çözünürlüğü: 1584 x 2160 piksel

1584 x 2160 piksel Ana Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Dynamic AMOLED 2X Ana Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ana Ekran Maksimum Parlaklık: 1.600 nit

1.600 nit İkinci Ekran Boyutu: 6,5 inç

6,5 inç İkinci Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2520 piksel

1080 x 2520 piksel İkinci Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Dynamic AMOLED 2X İkinci Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İkinci Ekran Maksimum Parlaklık: 2.600 nit

2.600 nit İşlemci: Snapdragon 8 Elite for Galaxy (3 nm)

Snapdragon 8 Elite for Galaxy (3 nm) RAM: 16 GB

16 GB Depolama Seçenekleri: 512 GB ve 1 TB

512 GB ve 1 TB Arka Kamera: 200 MP ana kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera + 10 MP telefoto kamera

200 MP ana kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera + 10 MP telefoto kamera Ön Kamera: 10 MP

10 MP Batarya Kapasitesi: 5.600 mAh

5.600 mAh Hızlı Şarj Desteği: 45W

45W İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı One UI 8

Android 16 tabanlı One UI 8 Suya ve Toza Dayanıklılık: IP48

IP48 Ağırlık: 309 gram

309 gram Kalınlık: Katlanmamış hâli 3,9 mm, katlanmış hâli 12,9 mm.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Samsung Galaxy Z TriFold 2'den beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.