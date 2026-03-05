Bir YouTuber, Samsung’un Üçe Katlanan Telefonunun Bataryasını 9600 mAh’a Çıkardı (Video)

Samsung'un üçe katlanan telefonu Galaxy Z TriFold, muhtemelen kimsenin aklına gelmeyeceği bir deneyle gündemde. YouTuber Scotty Allen, yeni tanıtılan Honor Magic V6'nın bataryalarını Samsung'un üçe katlanır telefonuna takmayı denedi ve birkaç zorlu adımdan sonra sonuca varmayı başardı.

Galaxy Z TriFold'un Batarya Kapasitesi Kaç mAh?

Samsung, söz konusu batarya teknolojileri olduğunda rakiplerinin oldukça gerisinde. Günümüzde pek çok üretici 7.000-10.000 mAh aralaığında batarya kapasitelerine sahip telefonlar üretirken, teknoloji devi 5.000 mAh'ın üzerine çıkmakta zorlanıyor. Üçe katlanan Galaxy Z TriFold için de durum benzer.

Şirketin birkaç ay önce tanıttığı bu model, biri 6.5 diğeri ise 10 inç büyüklüğünde iki ekrana sahip olmasına rağmen yalnızca 5600 mAh büyüklüğünde bir batarya kapasitesine sahip. Ancak YouTuber Scotty Allen'ın videosunda da görebileceğiniz üzere çok daha fazlasını yapmak mümkün.

Strange Parts, Galaxy Z TriFold'un Batarya Kapasitesini Nasıl Artırdı?

Strange Parts YouTube kanalının sahibi olan Allen, pek çok kişi için imkansız gibi görünen bir işi başardı ve Galaxy Z TriFold ile Honor Magic V6'nın bataryalarını birleştirerek telefonun kapasitesini 5600'den 9600 mAh'e çıkardı. Belirtmekte fayda var ki bu basit bir işlem değil. Videodan da görebileceğiniz üzere işin içinde bol miktarda teknik bilgi ve mühendislik var.

Scotty Allen, her açıdan imkansız görünen bu deney için Z TriFold'un içerisinde pek çok modifikasyon yaptı. Örneğin Honor Magic V6'dan sökülen bataryaların kasaya sığabilmesi için telefonun bazı metal parçaları zımparalandı, hatta alt hoparlörün bile sökülmesi gerekti.

Ayrıca bataryaların uyumlu hale gelmesi için Galaxy Z TriFold'un orijinal batarya yönetim sistemi çıkarıldı ve Honor bataryalarına aktarıldı. Allen'ın bu videoda Honor'un bataryalarını tercih etmesinin iki nedeni var. Bunlardan ilki her iki model de katlanabilir olduğundan benzer boyut ve şekillerde olması.

Diğeri ise Samsung lityum iyon bataryalı telefonlarının aksine Honor'un silikon karbon teknolojisine sahip bataryalar kullanması. Söz konusu bataryalar normalden daha yüksek bir enerji yoğunluğunda ve aynı boyutlara lityum iyon pillere göre daha yüksek kapasitelere sahip olabiliyor. Bu da yüzde 71'lik kapasite artışını mümkün kılıyor.

Galaxy Z TriFold modeli tüm bu yoğun işlemin ardından çalışıyor, hatta sorunsuz bir şekilde şarj oluyor fakat yapılan işlem sonrası ekranda ince bir beyaz çizgi görünüyor, ancak bu çizgi telefonun çalışmasını veya dokunmatik işlevlerini etkilemiyor. Eğer daha fazla bilgi isterseniz Strange Parts'ın videosuna göz atabilirsiniz.

Editörün Yorumu

Samsung, Galaxy Note 7 kazasından beri batarya teknolojilerini geliştirmekte biraz daha temkinli davranıyor. Rakipleri silikon-karbon bazlı batarya teknolojilerine geçip hem kapasiteyi hem de verimi artırmayı başardı. Güney Koreli teknoloji devi ise son 7000 mAh batarya kapasitesine sahip telefonu olan Galaxy M62'yi 2021'de tanıttı.

Ki bu garip çünkü Samsung, akıllı telefon şirketleri arasında kendi pil fabrikasına sahip olan tek üretici. Umarım Samsung kısa süre içerisinde modern batarya teknolojilerini kendi telefonlarında kullanmaya başlar ve bir daha 9600 mAh'lık bir Galaxy telefon görmek için YouTuber'ların modifikasyon yapmasını beklemeyiz.