250 Bin TL'ye Satılan Telefon Dakikalar İçinde Tükendi!

Samsung'un ilk olarak ana vatanı Güney Kore'de piyasaya sürdüğü üçe katlanabilen akıllı telefonu Galaxy Z TriFold, kısa süre önceyse Amerika Birleşik Devletleri'nde satışa sunuldu. Fakat yenilikçi tasarımıyla dikkat çeken model, kısa süre içinde tükendi. Kullanıcılar, telefonu büyük ilgiyle karşıladı.

Galaxy Z TriFold, 20 Dakikada Tükendi

Galaxy Z TriFold, 30 Ocak'ta sabah saat 10.00'da (Türkiye'de 18.00) satışa açıldı. Saat 10.20 (Türkiye'de 18.20) olmadan ise stoklar bitti. Üstelik fiyatı 2 bin 899 dolardı. Yani pek de düşük bir etiket değil. Buna rağmen ABD'li tüketiciler, beklentileri aştı. Bununla birlikte markanın ana vatanı Güney Kore'de de benzer bir durum yaşandığını söyleyelim. Orda da stoklar birden fazla kez yenilendi ve her seferinde stoklar dakikalar içinde tükendi.

Samsung'un şimdiye kadar kaç adet Galaxy Z TriFold sattığı net olarak bilinmiyor ancak 300 bin civarında olduğuna dair bir söylenti var. Üstelik şu anda yani 1 Şubat 2026 itibarıyla piyasaya sürüldüğü ülke sayısı oldukça az. Zira Güney Kore ve ABD bir yana Çin, Singapur, Tayvan ve Çin'de de satışa çıktı. Bu listeye Avrupa ülkeleri ve Türkiye'nin de dahil olmasıyla toplam satışların ciddi ölçüde artması muhtemel.

Samsung Galaxy Z TriFold Özellikleri

Ana Ekran Boyutu: 10 inç

10 inç Ana Ekran Çözünürlüğü: 1584 x 2160 piksel

1584 x 2160 piksel Ana Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Dynamic AMOLED 2X Ana Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ana Ekran Maksimum Parlaklık: 1.600 nit

1.600 nit İkinci Ekran Boyutu: 6,5 inç

6,5 inç İkinci Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2520 piksel

1080 x 2520 piksel İkinci Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Dynamic AMOLED 2X İkinci Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İkinci Ekran Maksimum Parlaklık: 2.600 nit

2.600 nit İşlemci: Snapdragon 8 Elite for Galaxy (3 nm)

Snapdragon 8 Elite for Galaxy (3 nm) RAM: 16 GB

16 GB Depolama Seçenekleri: 512 GB ve 1 TB

512 GB ve 1 TB Arka Kamera: 200 MP ana kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera + 10 MP telefoto kamera

200 MP ana kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera + 10 MP telefoto kamera Ön Kamera: 10 MP

10 MP Batarya Kapasitesi: 5.600 mAh

5.600 mAh Hızlı Şarj Desteği: 45W

45W İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı One UI 8

Android 16 tabanlı One UI 8 Suya ve Toza Dayanıklılık: IP48

IP48 Ağırlık: 309 gram

309 gram Kalınlık: Katlanmamış hâli 3,9 mm, katlanmış hâli 12,9 mm.

