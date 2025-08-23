Rekabet Kızışıyor: Samsung'un Üçe Katlanan Telefonu için Kritik Sızıntı!

Huawei, geçtiğimiz yıl Mate XT adını verdiği üçe katlanabilir akıllı telefonu tanıtarak teknoloji dünyasında bir ilke imza attı. Bu hamle pazarda hızlıca bir “esinlenme” dalgası yarattı ve birçok akıllı telefon üreticisi üçe katlanabilir modeller üzerinde çalışmaya başladı. Bu markalardan biri de Samsung oldu.

Güney Koreli teknoloji devinin üçe katlanabilir telefon geliştirdiği iddiaları ilk kez geçtiğimiz yılın sonlarına doğru gündeme gelmişti. Aradan geçen kısa sürede yaşanan yeni gelişmelerle birlikte Samsung’un Galaxy Z TriFold adını taşıması beklenen cihazı artık gün yüzüne çıkmaya başladı.

Üçe Katlanan Samsung Galaxy Z TriFold, Aynı Anda Üç Uygulamayı Birden Gösterebilecek

Sızıntılara göre Samsung’a yakın kaynaklardan Sammobile tarafından paylaşılan bilgilere göre Galaxy Z TriFold, “Split Trio” adlı yeni bir çoklu görev özelliğiyle gelecek. Bu araç sayesinde aynı anda üç uygulama tam boyutlu olarak ekranda çalışabilecek. Ayrıca kullanıcılar, diledikleri uygulamaya daha fazla ekran alanı ayırarak deneyimini kişiselleştirebilecek.

Önceki sızıntılara göre Galaxy Z TriFold, kutudan Android 16 ile çıkacak ve gücünü Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemciden alacak. Cihazın Galaxy Z Fold 7’ye benzer üçlü kamera kurulumu, daha ince bir tasarım ve Samsung’un yedi yıl boyunca sunacağı işletim sistemi ile güvenlik güncelleme desteği ile gelmesi bekleniyor.

Fiyat tarafında ise 2 bin 500 ila 3 bin dolar aralığında konumlanacağı öne sürülüyor. Güney Koreli teknoloji devinin yeni modelini 2025’in sonunda resmi olarak tanıtması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Üçe katlanan Samsung telefondan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.