Samsung'dan Beklenmedik Karar: Üçe Katlanan Telefon İçin Yolun Sonu Geldi!

Samsung’un Aralık 2025’te tanıttığı üçe katlanabilen akıllı telefonu Galaxy Z TriFold, yenilikçi tasarımı sayesinde kısa sürede büyük ilgi gördü. Üçe katlanabilen form faktörüyle dikkat çeken cihaz, ilgi çekici yapısının yanında oldukça yüksek fiyat etiketiyle de gündeme geldi.

Tabii böyle gelişmiş bir akıllı telefonun üretimi de pek kolay değil ve maliyeti oldukça yüksek. Bu nedenle cihaz yalnızca bazı ülkelerde satışa sunuluyor ve sınırlı sayıda üretildiği için her stok yenilendiğinde dakikalar içinde tükeniyor. Ancak görünen o ki model için yolun sonuna gelindi.

Samsung Galaxy Z TriFold Üretimi Sonlandırıldı

Sektör kaynaklarına göre Samsung, Galaxy Z TriFold’un Güney Kore’deki üretimini sonlandırma kararı aldı. Yalnızca yaklaşık üç ay boyunca satışta kalan mobil cihazın bu süreçte beş veya altı kez stokları yenilenmişti. Ancak şirketin aldığı kararla birlikte artık yeni stok gönderimi yapılmayacak.

Galaxy Z TriFold, Güney Kore’nin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Tayvan, Singapur ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde de satışa sunulmuştu. Samsung’un bu pazarlarda satışları direkt durdurmak yerine mevcut stoklar tükenene kadar devam ettirmesi bekleniyor. Ancak modelin zaten sınırlı sayıda üretilmesi ve sık sık stok sorunları yaşaması nedeniyle bunun çok uzun sürmeyeceği düşünülüyor.

Öte yandan cihazın stok problemleri nedeniyle nadir olması, fiyatların da hızla yükselmesine neden oldu. Telefonu birçok kişi satın alamazken ikinci el satış platformlarında zaman zaman normal fiyatının iki, üç hatta dört katına kadar satıldığı görüldü.

Samsung Galaxy Z TriFold Üretimi Neden Bitirildi?

Aslında Samsung’un üçe katlanabilen telefonundan beklentisi oldukça yüksekti. Ancak son dönemlerde yapay zekâ tarafındaki hızlı gelişmeler bellek pazarında fiyatların yükselmesine neden oldu. Bu durum da Galaxy Z TriFold’un üretim maliyetlerini artırdı. Bu nedenle şirketin cihazdan beklediği kârı elde edemediği ifade ediliyor.

Bununla birlikte kaynaklar, Samsung’un bu modeli yalnızca para kazanmak için değil, aynı zamanda güç gösterisi amacıyla geliştirdiğini de öne sürüyor. Görünüşe göre Güney Koreli teknoloji devi bu hedefinde büyük ölçüde başarılı oldu. Zira akıllı telefon dünyasının gündeminde Apple'a karşı üstünlük kurduğu bir gerçek.

Bu arada Galaxy Z TriFold üretiminin sonlanmasının şimdilik bir söylentiden ibaret olduğunu tekrardan hatırlatalım. Bu bağlamda Samsung'dan resmi bir açıklama bekleniyor.

Editörün Yorumu

Günümüzde ikiye katlanan telefonlar bile henüz yaygınlaşmamışken üçe katlanan telefonların büyük ilgi görmesini şaşırtıcı bulmuyorum. Ancak açık konuşmak gerekirse çoğu kullanıcının cihazı yalnızca arama yapmak, mesaj göndermek ve sosyal medyada gezinmek için kullandığını düşünürsek üçe katlanan modeller günlük hayat için pek gerekli görünmüyor.

Bu doğrultuda Samsung’un Galaxy Z TriFold’u daha çok rakiplerine karşı üstünlük göstermek amacıyla geliştirdiğini düşünüyorum. Firmanın üretimi sonlandırma kararı da bunu destekliyor gibi görünüyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.