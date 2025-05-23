Samsung'un Ucuz Tabletine One UI 7 Güncellemesi Geldi

Samsung'un akıllı telefon ve tablet modellerine Oen UI 7 güncellemesi gelmeye devam ediyor. Teknoloji devi, kısa süre önce Galaxy A25 modeli için One UI 7 güncellemesini yayınlamıştı. En güncel yazılım olan One UI 7 Galaxy Tab S6 Lite (2024) modeli için de sunuldu.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) Android 15 Tabanlı One UI 7 Güncellemesi Aldı

Teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz yıl satışa sunulan Galaxy Tab S6 Lite (2024) modeli için One UI 7 güncellemesi yayınladı. Bununla birlikte bütçe dostu tablet, Samsung'un en güncel yazılımına sahip oldu.

P620XXU5BYE5 / P6200XM5BYE5 sürüm numarasına sahip güncelleme ilk etapta Güney Kore için yayınlandı. Çok yakında diğer ülkeler için de sunulacaktır. Çeşitli yenilikler içeren güncelleme 3 GB dosya boyutuna sahip.

Güncellemenin yapılabilmesi için ilk olarak ayarlar menüsünde yer alan "Yazılım Güncellemesi" kategorisine girilmesi ve ardından "indir ve yükle" seçeneğinin seçilmesi gerekiyor. Bu adımın uygulanması hâlinde güncelleme işlemi gerçekleşecektir.

Teknoloji devi, 2024 yılında satışa sunulan Samsung Galaxy A35 ve Galaxy A55 modelleri için Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini Avrupa'da yayınlamıştı. Android 14 ile kutudan çıkan iki telefonun 4 büyük Android güncellemesi alacağı söyleniyor.