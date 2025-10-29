Samsung'dan İki Popüler Modele Android 16 Güncellemesi!

Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini daha fazla cihaza ulaştırmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz saatlerde Galaxy Tab S8 serisini güncelleyen Güney Koreli teknoloji devi, şimdi de iki orta segment akıllı telefonu için dağıtımı başlattı. İşte detaylar...

Samsung Galaxy M55 ve M55s İçin One UI 8 Güncellemesi Yayında

Samsung, uzun süredir beklenen güncellemeyi nihayet Galaxy M55 ve Galaxy M55s modelleri için de yayınladı. Yeni One UI 8 güncellemesi her iki cihazın da performansını ve kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştiriyor.

Galaxy M55 modeli için dağıtılan yazılım M556BXXU4CYJ4 yapı numarasını taşıyor ve 2,6 GB’tan fazla dosya boyutuna sahip. Galaxy M55s ise M558BXXU2CYJ4 sürüm numarasıyla güncellemeyi alıyor ve dosya boyutu 2,5 GB’ın üzerinde.

Güncelleme Nasıl İndirilir?

Adım 1: Ayarlar uygulamasını açın.

Ayarlar uygulamasını açın. Adım 2: Yazılım güncellemesi menüsüne girin.

Yazılım güncellemesi menüsüne girin. Adım 3: İndir ve yükle seçeneğine dokunun.

İndir ve yükle seçeneğine dokunun. Adım 4: Güncellemeyi kontrol etmesini bekleyin. Bulunduğunda İndir’e basın.

Güncellemeyi kontrol etmesini bekleyin. Bulunduğunda İndir’e basın. Adım 5: İndirme tamamlanınca Yükle butonuna dokunun ve yeniden başlatmayı onaylayın.

Android 16 Tabanlı One UI 8 Yenilikleri

Samsung’un Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesi, arayüzü daha modern ve akıcı hale getiriyor. Güncellenmiş uygulama simgeleri, yeni kilit ekranı seçenekleri ve optimize edilmiş performansla cihazlar daha hızlı çalışıyor. Ayrıca güncelleme, yapay zeka destekli metin önerileri, akıllı fotoğraf düzenleme ve Samsung DeX iyileştirmeleriyle daha yüksek deneyim sunuyor.

Daha modern ve akıcı arayüz

Güncellenmiş simgeler ve animasyonlar

Koyu mod geliştirmeleri

Kilit ekranı özelleştirme seçenekleri artışı

Daha hızlı uygulama açılışları

Gelişmiş RAM ve pil optimizasyonu

Isınmayı azaltan sistem iyileştirmeleri

Mikrofon/kamera kullanım bildirimi

Uygulama izin yönetiminde daha fazla kontrol

Güncel güvenlik yamaları ve Knox geliştirmeleri

AI destekli metin önerileri ve içerik özetleme

Akıllı fotoğraf düzenleme araçları

Daha iyi sesli komut algılama

Samsung Notes ve klavyeye yapay zeka entegrasyonu

Bölünmüş ekran ve pop-up pencere geliştirmeleri

Sürükle-bırak ile dosya paylaşımı kolaylığı

Samsung DeX iyileştirmeleri

AI tabanlı sahne/kamera iyileştirmeleri

Galeri’de akıllı arama ve düzenleme seçenekleri

