Samsung'dan İki Popüler Modele Android 16 Güncellemesi!
Samsung, Galaxy M55 ve Galaxy M55s için Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini sundu. Peki yeni güncelleme neler getiriyor ve nasıl indirilir?
⚡ Önemli Bilgiler
- Samsung, Galaxy M55 ve M55s için Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini sundu.
- Yeni güncelleme önemli yenilikler getiriyor.
Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini daha fazla cihaza ulaştırmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz saatlerde Galaxy Tab S8 serisini güncelleyen Güney Koreli teknoloji devi, şimdi de iki orta segment akıllı telefonu için dağıtımı başlattı. İşte detaylar...
Samsung Galaxy M55 ve M55s İçin One UI 8 Güncellemesi Yayında
Samsung, uzun süredir beklenen güncellemeyi nihayet Galaxy M55 ve Galaxy M55s modelleri için de yayınladı. Yeni One UI 8 güncellemesi her iki cihazın da performansını ve kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştiriyor.
Galaxy M55 modeli için dağıtılan yazılım M556BXXU4CYJ4 yapı numarasını taşıyor ve 2,6 GB’tan fazla dosya boyutuna sahip. Galaxy M55s ise M558BXXU2CYJ4 sürüm numarasıyla güncellemeyi alıyor ve dosya boyutu 2,5 GB’ın üzerinde.
Güncelleme Nasıl İndirilir?
- Adım 1: Ayarlar uygulamasını açın.
- Adım 2: Yazılım güncellemesi menüsüne girin.
- Adım 3: İndir ve yükle seçeneğine dokunun.
- Adım 4: Güncellemeyi kontrol etmesini bekleyin. Bulunduğunda İndir’e basın.
- Adım 5: İndirme tamamlanınca Yükle butonuna dokunun ve yeniden başlatmayı onaylayın.
Android 16 Tabanlı One UI 8 Yenilikleri
Samsung’un Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesi, arayüzü daha modern ve akıcı hale getiriyor. Güncellenmiş uygulama simgeleri, yeni kilit ekranı seçenekleri ve optimize edilmiş performansla cihazlar daha hızlı çalışıyor. Ayrıca güncelleme, yapay zeka destekli metin önerileri, akıllı fotoğraf düzenleme ve Samsung DeX iyileştirmeleriyle daha yüksek deneyim sunuyor.
- Daha modern ve akıcı arayüz
- Güncellenmiş simgeler ve animasyonlar
- Koyu mod geliştirmeleri
- Kilit ekranı özelleştirme seçenekleri artışı
- Daha hızlı uygulama açılışları
- Gelişmiş RAM ve pil optimizasyonu
- Isınmayı azaltan sistem iyileştirmeleri
- Mikrofon/kamera kullanım bildirimi
- Uygulama izin yönetiminde daha fazla kontrol
- Güncel güvenlik yamaları ve Knox geliştirmeleri
- AI destekli metin önerileri ve içerik özetleme
- Akıllı fotoğraf düzenleme araçları
- Daha iyi sesli komut algılama
- Samsung Notes ve klavyeye yapay zeka entegrasyonu
- Bölünmüş ekran ve pop-up pencere geliştirmeleri
- Sürükle-bırak ile dosya paylaşımı kolaylığı
- Samsung DeX iyileştirmeleri
- AI tabanlı sahne/kamera iyileştirmeleri
- Galeri’de akıllı arama ve düzenleme seçenekleri
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.