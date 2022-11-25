Samsung, iPhone 14'ün Sevilen Özelliğini Galaxy S23'e Getiriyor

Samsung, uydu iletişimini akıllı telefonlara getirmeyi planlamasıyla birlikte bir kez daha Apple'dan ilham almaya ve Amerikan şirketinin izinden gitmeye hazır görünüyor. Apple, Globalstar ile ortaklık yoluyla çalışan iPhone 14 ve iPhone 14 Pro hatlarında uydu üzerinden çalışan Acil SOS özelliğine sahip ve Samsung'un şimdi de Galaxy S23 ailesine uydu iletişimini getirmek için Iridium ile birlikte çalıştığı söyleniyor.

Iridium'un Dünya'nın alçak yörüngesinde ses ve veri hizmetleri sağlayan 66 güçlü uydusu bulunuyor. Samsung, son iki yıldır uydu iletişimini akıllı telefonlara getirme konusundaki teknik zorlukların üstesinden gelmek için çalışıyor ve sonunda bunu başarmış gibi görünüyor çünkü Galaxy S23 ailesinin piyasaya sürülmesiyle birlikte bu özelliğe nihayet Android bir telefonda da sahip olacağımıza dair söylentiler var.

Daha önce özel bir uydu telefonu gördüyseniz, tahmin edebileceğiniz üzere asıl zorluk anteni küçülterek boyutunu ikiye katlamadan normal bir akıllı telefona monte edebilmekten geçiyor.

iPhone 14'ün Uydu İletişimi Özelliği Galaxy S23'te Bulunacak

Samsung, Kore'deki arazi alanı küçük olduğundan ve 5G hizmetiyle çok iyi kapsandığından bu özelliğin kendi ülkesinde başarılı olmasını beklemiyor ancak bunun Kuzey ve Güney Amerika'nın yanı sıra Avrupa'da gerçek bir başarı olabileceğini düşünüyor. Özellikle de altyapının yeteri kadar gelişmediği ülkelerde bu hizmetin önemli bir yatırım olacağı belirtiliyor.

Önceki sızıntılara ve söylentilere göre Galaxy S23 ailesi, Qualcomm'un yakın zamanda piyasaya sürdüğü Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinin geliştirilmiş bir sürümünü kullanacak ve lansman Şubat ayının ilk haftasında gerçekleşecek.