Samsung iPhone'ların Henüz Çıkmayan Özelliğini Telefonlarına Getiriyor!

ABD merkezli teknoloji devi Apple yaklaşan yeni akıllı telefon serisi iPhone 18 için yeni kamera özellikleri üzerinde çalışıyor. Şirketin değişken diyafram açıklığı isimli yeni bir kamera teknolojisini bu yıl ilk kez telefonlarında kullanılacağı iddia ediliyor.

Mobil fotoğrafçılık alanında dengeleri değiştireceği söylenen yeni özellik Apple'ın yanı sıra Samsung'un da radarında. Aktarılanlara göre dev marka Apple'ın izinden giderek gelecekteki akıllı telefonlarında söz konusu özelliğe yer verecek.

iPhone 18 Serisinin Değişken Diyafram Özelliği Neler Sunacak?

Tedarik zinciri kaynaklarından ve ünlü analist Ming-Chi Kuo'dan gelen bilgilere göre Apple bu yıl eylül ayında tanıtacağı yeni iPhone 18 Pro ve Pro Max modelleri için değişken diyafram teknolojisi üzerinde çalışıyor. Şirketin an itibarıyla mevcut özellik adına tedarikçilerle görüşmelere başladığı söyleniyor.

Değişken diyafram özelliği, en basit tanımıyla telefonlarımızdaki arka kameranın tıpkı profesyonel fotoğraf makinelerinde olduğu gibi ortam ışığına göre fiziksel olarak açılıp kapanabilmesini sağlıyor. Böylece düşük ışıklı ortamlarda diyafram açılarak sensöre daha fazla ışık girmesi sağlanırken çok parlak ortamlarda kısılarak fotoğrafların patlaması önleniyor.

Samsung Eski Teknolojisini Geri Getirecek

Ortaya çıkan son raporlara göre Apple'ın ezeli rakibi Samsung da rekabette geri kalmamak amacıyla harekete geçti. Şirketin yakın dönemde piyasaya süreceği yeni modelleri için değişken diyafram özelliği geliştirdiği belirtiliyor.

İşin ilginç yanı ise Samsung'un bu tecrübeyi yıllar önce yaşamış olması. Bilmeyenler için şirket daha öncesinde 2018 ve 2019 yıllarında piyasaya sürdüğü Galaxy S9 ve Galaxy S10 modellerinde değişken diyafram teknolojisine yer vermişti. Ancak o dönemde artan kamera kalınlığı ve yüksek maliyetler nedeniyle şirket 2020 yılında söz konusu özellikten vazgeçti.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni diyafram teknolojisi yarışında ipi kim göğüsleyecek? Yorumlarda buluşalım.