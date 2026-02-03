Samsung’un Galaxy S26 Ultra Planı Sızdı! Altı Kat Daha Fazla

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung'un önümüzdeki haftalarda tanıtacağı Galaxy S26 serisi için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Şirketin yeni modellerinden beklentisi bir hayli yüksek. Bu nedenle üretimi de yüksek tutması bekleniyor. Kısa süre önce ortaya atılan iddia da bunu gösterdi.

Samsung Galaxy S26 Serisi Kaç Adet Üretilecek?

Samsung ile ilgili güvenilir sızıntılarıyla bilinen Ice Universe tarafından paylaşılan bilgilere göre şirket, Galaxy S26 serisi için ilk etapta yaklaşık 5 milyon adetlik bir üretim planı oluşturdu. Bu plan doğrultusunda Galaxy S26 Ultra'dan 3 milyon 600 bin adet, Galaxy S26+ modelinden 600 bin adet ve standart Galaxy S26'dan ise 700 bin adet üretilmesi hedefleniyor.

Bu verilere göre firmanın en yüksek kârı elde edeceği Galaxy S26 Ultra'ya öncelik vereceğini söyleyebilmek mümkün. Öyle ki tepe model için iddia edilen rakam standart modelden altı kat daha fazla. Samsung, yeni seri için henüz resmi bir tanıtım tarihi bile açıklamadı. Bu nedenle son söylentinin kesin olmadığını belirtelim.

Samsung Galaxy S26 serisi üretim planı şu şekilde:

Samsung Galaxy S26 Ultra: 3 milyon 600 bin adet

Samsung Galaxy S26+: 600 bin adet

Samsung Galaxy S26: 700 bin adet

Beklenen Galaxy S26 Serisi Özellikleri

Özellik Galaxy S26 Galaxy S26+ Galaxy S26 Ultra Ekran: 6,3 inç Quad HD M14 OLED 6,7 inç Quad HD M14 OLED 6,9 inç Quad HD M14 OLED, AI destekli gizlilik ekranı İşlemci: Exynos 2600 veya Snapdragon 8 Elite Gen 5 (bölgeye göre) Exynos 2600 veya Snapdragon 8 Elite Gen 5 (bölgeye göre) Exynos 2600 veya Snapdragon 8 Elite Gen 5 (bölgeye göre) Arka Kameralar: 50 MP (1/1.3 veya 1/1.56 inç) + 50 MP ultra geniş + 12 MP 3x telefoto 50 MP (1/1.3 veya 1/1.56 inç) + 50 MP ultra geniş + 12 MP 3x telefoto 200 MP ana + 50 MP ultra geniş + 50 MP 5x telefoto + 12 MP veya 50 MP 3x telefoto Ön Kamera: Belirtilmedi Belirtilmedi Belirtilmedi Batarya: 4.300 mAh 4.900 mAh 5.400 mAh S Pen Desteği: Yok Yok Var Diğer Özellikler: AI destekli performans iyileştirmeleri AI destekli performans iyileştirmeleri AI destekli gizlilik ekranı, gelişmiş sensörler

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Samsung Galaxy S26 serisinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.