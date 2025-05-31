Samsung Patent İhlali Davasında Çuval Çuval Para Ödeyecek

Teksas'taki ABD Bölge Mahkemesi olan Texarkana, eski adıyla Hitachi Maxell olan Maxell ve Samsung'un karşı karşıya geldiği bir davada karara vardı.

Mahkeme, Samsung'un patent ihlalinden suçlu olduğu kanısına vararak şirketin ceza ödemesi hükmüne vardı.

Eylül 2023'te açılan dava; Maxell'in Samsung'u başta SmartThings istasyonu olmak üzere; dizüstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve ev aletleri gibi çeşitli ürünlerinde patentli teknolojilerini kullanmakla suçlamasını kapsıyordu.

Samsung 117.7 Milyon Ceza Ödeyecek

Samsung Galaxy telefonlarında yer alan tablet ve akıllı telefon kilit açma teknolojilerinin yanı sıra akıllı ev platformları ve veri yönetimiyle alakalı patentlerin ihlal edildiği mahkemece tespit edildi.

Geleb bilgilere göre teknoloji devi Samsung; 2011 yılında Maxell'in patentleri 10 yıllık bir süre için lisansladı. İlk anlaşma 2021'de bitmiş olmasına rağmen şirketin lisansı yenilemeden teknolojileri kullanmaya devam etmiş olması üzerine Maxell, başta Japonya olmak üzere ABD ve Almanya'da bulunan pek çok bölge mahkemesinde hakkını aramaya başladı.

Mahkeme, suçlu bulunan Samsung'un 117.7 milyon ceza ödemesine hükmetti. Samsung'un ise kararı bir üst mahkemeye taşıyacağı biliniyor.