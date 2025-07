Samsung Hayatınızdaki Hiçbir Detayı Unutmamanızı Sağlayacak

Samsung'un mobil yazılım geliştirme çatısı altında yer alan Routines Plus modülüne entegre edilen yeni özellik, tamamen kullanıcı dostu oluşuyla dikkat çekiyor.

Normalde amiral gemisi telefonlara sunulan "Now Brief" adlı özellik; hem güncel telefonlara, hem de eskide kalanlara sunuluyor. Üstelik akıllı telefonun modeli çok eski olup da Now Brief özelliğini desteklemiyorsa bile doğrudan bildirim olarak gösterilecek. Böylece günlük hayatta hatırlamanız gereken her şey bir tıklama kadar uzakta olacak.

Bilgi sunma özelliği taşıyan Now Brief, artık hatırlatıcı kartlar ayarlamanıza da olanak sağlıyor. Peki hatırlatıcı kartlar neye yarıyor?

Now Brief Hatırlatıcı Kartlar Özelliği

Kullanıcılar, bu özellikle birlikte belirli bir saatte görüntülenecek kartlar tanımlayabiliyor, kart içeriğine bir uygulama bağlantısı ekleyebiliyor ve dilerlerse görsel ekleme lüksüne de sahipler. Eğer günlük veya haftalık olarak halletmeniz gereken görevler varsa, kartları periyodik olarak zamanlama özelliği de mevcut.

Örneğin ayın belli bir gününde fatura ödemelerinizi yapıyorsunuz diyelim. O gün için "FATURALARI ÖDE" temalı bir kart oluşturuyor, ardından bu kartı "Aylık" bazda güncelliyorsunuz. Sonraki aylarda hep aynı günde kartlar önünüze çıkıyor ve belirlediğiniz görevi yapmanız için sizi uyarıyor.

Now Brief kartlı hatırlatıcılar özelliği, normal şartlarda belirli saat aralıklarında size sürekli olarak hatırlatma yapıyor.

Now Brief Hatırlatıcı Kartların Normal Hatırlatma Özelliğinden Farkı Ne?

Genel olarak bakınca bunun herhangi bir hatırlatıcıdan veya saat kurmaktan farkı olmadığı düşünülenilir. Now Brief aslında ilk olarak belirli saat aralıklarında hava durumu, takvim etkinlikleri ve önerilen içerikleri kullanıcıya sunan bir sistem olarak tasarlanmıştı. Ancak yapılan güncellemelerle birlikte sesli oynatma desteğiyle içeriklerin okunabilirliği de artırılmış durumda.

Akıllı ev bildirimlerinden pil durumu uyarılarına, medya önerilerinden park yeri hatırlatmalarına kadar pek çok yeni işleve kavuşan Now Brief artık şu imkanları veriyor:

Belirli bir saatte kart gösterme

Tekrarlama sıklığını ayarlama

Kartı belirli bir uygulamayla bağlama

Görev kartına özel bir görsel ekleme

Samsung Now Brief Özelliği Nasıl Aktif Edilir?