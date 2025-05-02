One UI 7 Güncellemesini Almayacak Telefonlar (Listedeki Bir Model Şaşırttı)

Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesi, Samsung'un son yıllardaki en dikkat çeken yazılım hamlelerinden biri oldu. Yeni özellikler, iyileştirilmiş arayüz ve daha akıcı bir deneyim derken güncelleme sonunda yaygınlaşmaya başladı. Ancak işler herkes için bu kadar güzel değil.

Samsung, bazı orta segment A serisi modelleri bu güncellemenin dışında bıraktı. Yani telefonunuz listeye girdiyse One UI 7'yi beklemeyin. Güncellemeyi alamayacak modeller şunlar:

Galaxy A01 Core

Galaxy A02

Galaxy A03 / A03s / A03 Core

Galaxy A72

Galaxy A22 / A22 5G

Galaxy A32 / A32 5G

Galaxy A52 / A52 5G / A52s 5G

Galaxy A12 / A12 Nacho

Galaxy A13 5G

Şirket artık daha net sınırlar çiziyor ve bu sınırların dışında kalanlara üzülerek veda ediyor. Bu telefonlar için yolun sonu burası.

6 Yıl Güncelleme Alacak Samsung Modelleri

One UI 7 ilk olarak Galaxy S23, S22 ve S21 gibi amiral gemisi serilere ve Galaxy Tab S8-S9 serilerine 8 Nisan'da gelmeye başladı. Bu cihazlar aslında Mayıs için planlanmıştı ama güncelleme takvimi beklenenden erken başladı. Bu da A serisi için haziran olarak belirtilen tarihin öne çekilebileceği ihtimali masada demek oluyor.

Ancak yukarıdaki listede telefonunuz varsa ne yazık ki durum değişmeyecek. Bu durumda yapılabilecek en mantıklı şey, uzun süreli yazılım desteği sunan yeni modellere geçmek olacak.

Galaxy A16 5G gibi cihazlar tam altı yıl boyunca güncelleme alma sözü veriyor. İlaveten Galaxy A56, A36 ve A26 gibi yeni nesil cihazlar da bu genişletilmiş destek kapsamına giriyor. Dilerseniz tercihinizi bu gibi modellerden yana yapabilirsiniz.