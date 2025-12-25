Samsung'dan Galaxy M Serisi İçin One UI 8.5 Müjdesi

Samsung'un One UI 8.5 güncellemesi uygun fiyatlı Galaxy M modellerine geliyor. Bir süredir S25 serisi ile test edilen yeni sürüm, çok yakında başta Galaxy M54 olmak üzere çeşitli M modellerinde de karşımıza çıkacak.

One UI 8.5 Güncellemesi Galaxy M Serisine Geliyor

Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8.5'i şubat ayında tanıtacağı Galaxy S26 serisi ile resmen yayınlayacak. Ancak bu sürümün çıkışı için ille de S26'ları beklemenize gerek yok. Şirket bir süre önce One UI 8.5'i Galaxy S25 ile test etmeye başladı

Şimdi ise bu testin kapsamını orta sınıf modellerle genişletme kararı aldı. Bu doğrultuda Galaxy M serisi telefonların hedefte olduğu öğrenildi. Beta testlerine dahil edilecek ilk model ise Galaxy M54 oldu.

Samsung Galaxy M54'ün Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya, Suudi Arabistan ve Tayland sürümlerinde beta güncellemesi indirilebilir hale geldi. Ne yazık ki Türkiye'nin One UI 8.5 beta programına dahil olduğuna dair bir işaret henüz yok.

Ancak Samsung'un seçtiği ülkeler genellikle orta sınıf Galaxy M serisinin popüler olduğu bölgeler. Bu doğrultuda Türkiye'deki kullanıcılar da One UI 8.5 beta programına dahil edilebilir. Ancak acele etmemek daha akıllıca bir çözüm olacaktır.

Hem Android hem de iOS'un beta sürümleri size henüz çıkmamış bir şeyi erken deneyimleme şansı sunsa da sinirlerinizi bozabilir. One UI 8.5 için de durum farksız. Eğer daha sorunsuz bir deneyim önceliğiniz ise Şubat 2026'daki kararlı sürümü beklemek en doğru karar olabilir.