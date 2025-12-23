Samsung, Aşırı Isınma Sorunu İçin Harekete Geçti!
Samsung'un kısa süre önce dağıtmaya başladığı One UI 8.5 Beta 2 güncellemesi, can sıkan sorunları da beraberinde getirdi. Güney Koreli markadan açıklama geldi.
⚡ Önemli Bilgiler
- One UI 8.5 Beta 2 güncellemesini yükleyen bazı kullanıcılar, sürekli takılma ve aşırı ısınma problemleri yaşadıklarını bildiriyor.
- Kullanıcı geri bildirimlerine göre sorunlar doğrudan güncellemenin ardından başladı.
- Samsung, One UI 8.5 Beta 2’deki hatalar için güncelleme yayınlayacağını açıkladı.
Samsung’un kısa süre önce kullanıma sunduğu One UI 8.5 Beta 2, şimdiye kadar binlerce kullanıcıya ulaştı ve sunduğu yeniliklerle dikkat çekti. Performans ve deneyim açısından pek çok iyileştirme barındıran güncellemenin aynı zamanda ciddi bir yazılım hatasını da beraberinde getirdiği ortaya çıktı. Öyle ki güncellemenin yayınlanmasının ardından kullanıcılardan resmen şikayet yağdı. İşte detaylar...
One UI 8.5 Beta 2, Cihazlarda Sorun Yaratıyor
Paylaşılan bilgilere göre yeni sürüm bazı kullanıcılarda sürekli takılma ve aşırı ısınma sorunlarına neden oluyor. Kullanıcılar bu problemlerin güncellemenin ardından ortaya çıktığını, önceki sürümlerde ise benzer bir sorun yaşamadıklarını ifade ediyor.
Artan şikayetler üzerine harekete geçen Samsung, One UI 8.5 Beta 2'deki sorunları gündemine aldığını ve hataların kaynağını tespit etmek için inceleme başlattığını açıkladı. Şirket, problemin bir sonraki güncellemeyle giderileceğini belirtirken, kullanıcılar düzeltme paketini merakla beklemeye başladı.
One UI 8.5 Beta 2 Yenilikleri
- Camera Assistant üzerinden Single Take ve Dual Rec modlarının yeniden kullanılabilir hâle gelmesi
- Kamera otomatik modunda daha dengeli çekimler için perde hızı ve ISO sisteminin güncellenmesi
- Kamera ayarlarında daha fazla manuel kontrol seçeneğinin eklenmesi
- Arama ekranında daha akıcı animasyonlar ve görsel geçişler
- Hızlı Panel seçeneklerinde daha düzenli yerleşim ve görsel tutarlılık
- Sistem animasyonlarında genel akıcılık iyileştirmeleri
- Üçüncü taraf uygulamalarla daha uyumlu çalışma yapısı
- Medya paylaşımının daha stabil hale gelmesi
- Galeri klasör yönetiminde kullanıcı deneyimini yükselten küçük arayüz dokunuşları
- Sistem genelinde performans odaklı optimizasyonlar
