Samsung, Aşırı Isınma Sorunu İçin Harekete Geçti!

Samsung’un kısa süre önce kullanıma sunduğu One UI 8.5 Beta 2, şimdiye kadar binlerce kullanıcıya ulaştı ve sunduğu yeniliklerle dikkat çekti. Performans ve deneyim açısından pek çok iyileştirme barındıran güncellemenin aynı zamanda ciddi bir yazılım hatasını da beraberinde getirdiği ortaya çıktı. Öyle ki güncellemenin yayınlanmasının ardından kullanıcılardan resmen şikayet yağdı. İşte detaylar...

One UI 8.5 Beta 2, Cihazlarda Sorun Yaratıyor

Paylaşılan bilgilere göre yeni sürüm bazı kullanıcılarda sürekli takılma ve aşırı ısınma sorunlarına neden oluyor. Kullanıcılar bu problemlerin güncellemenin ardından ortaya çıktığını, önceki sürümlerde ise benzer bir sorun yaşamadıklarını ifade ediyor.

Artan şikayetler üzerine harekete geçen Samsung, One UI 8.5 Beta 2'deki sorunları gündemine aldığını ve hataların kaynağını tespit etmek için inceleme başlattığını açıkladı. Şirket, problemin bir sonraki güncellemeyle giderileceğini belirtirken, kullanıcılar düzeltme paketini merakla beklemeye başladı.

One UI 8.5 Beta 2 Yenilikleri

Camera Assistant üzerinden Single Take ve Dual Rec modlarının yeniden kullanılabilir hâle gelmesi

Kamera otomatik modunda daha dengeli çekimler için perde hızı ve ISO sisteminin güncellenmesi

Kamera ayarlarında daha fazla manuel kontrol seçeneğinin eklenmesi

Arama ekranında daha akıcı animasyonlar ve görsel geçişler

Hızlı Panel seçeneklerinde daha düzenli yerleşim ve görsel tutarlılık

Sistem animasyonlarında genel akıcılık iyileştirmeleri

Üçüncü taraf uygulamalarla daha uyumlu çalışma yapısı

Medya paylaşımının daha stabil hale gelmesi

Galeri klasör yönetiminde kullanıcı deneyimini yükselten küçük arayüz dokunuşları

Sistem genelinde performans odaklı optimizasyonlar

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? One UI 8.5 Beta 2 güncellemesinde fark edilen sorunları siz de yaşadınız mı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.