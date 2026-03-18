En Büyük Ekran Üreticisi Samsung, Yeni Telefonları İçin Çinlilere Ekran Ürettirecek!

Son dönemlerde yapay zekâ dünyasındaki hızlı gelişmeler kullanıcılar için oldukça faydalı olsa da elektronik ürün üreticileri için işler pek kolay değil. Yapay zekâ şirketlerinin yüksek bellek talebi, bellek fiyatlarını ciddi ölçüde artırdı ve artırmaya da devam ediyor. Bu nedenle firmalar, maliyetleri tüketicilere yansıtmamak ve müşteri kaybetmemek için ciddi bir çaba harcıyor. Bu doğrultuda maliyeti düşürmenin yeni yollarını arıyorlar.

Bazı üreticiler olası maliyet artışlarına karşı erkenden panel stoğu yapsa da bu tümü için geçerli değil. Son olarak Güney Koreli teknoloji devi Samsung, dikkat çeken bir hamleyle gündeme geldi. İddialara göre şirket, artık kendi ekranlarını kullanmayacak. Peki neden?

Samsung, Orta Segment Telefonları İçin Çinli Üreticiyle Anlaştı

Bildiğiniz gibi Samsung, oldukça büyük bir şirket. Bu büyüklüğü sayesinde birçok farklı pazarda faaliyet gösteriyor. Akıllı telefon üretimi, ekran üretimi, çip geliştirme ve diğer elektronik ürünler, firmanın farklı bölümleri tarafından yürütülüyor. Bu kapsamda Samsung Display şirketin ekran üretiminden, Samsung Electronics ise mobil cihaz üretiminden sorumlu birimi olarak öne çıkıyor.

Samsung Display, hem şirketin kendi mobil cihazları hem de Apple, Google gibi diğer rakip firmalara panel tedarik ediyor. Amiral gemisi modellerde genellikle Samsung imzalı ekranlar kullanılırken, orta ve giriş segment cihazlarda tamamen böyle değil. Tam bu noktada aklınıza şu soru gelebilir: “Samsung neden kendi telefonları için kendi biriminden ekran talep etmiyor?”

Bu oldukça mantıklı bir soru. Ancak maliyet faktörü devreye girince işler bir hayli değişiyor. Nitekim son iddialara göre şimdi benzer bir durum yaşanıyor. Kore merkezli yeni bir rapora göre Samsung Electronics, yakında piyasaya süreceği bazı orta segment telefonları için Samsung Display biriminden ekran satın almayacak. Bunun yerine Çinli üretici TCL çatısı altında faaliyet gösteren ve Xiaomi'nin amiral gemilerine tedarik sağlayan CSOT ile anlaştı. Hatta ilk etapta 15 milyon panel de sipariş etti.

Rapora göre CSOT tarafından üretilecek paneller, Samsung Display’in ekranlarına kıyasla yaklaşık yüzde 20 daha ucuz olacak. Böylece firma artan bellek maliyetlerini satış fiyatlarına yansıtmadan cihaz maliyetini düşürmeyi hedefliyor.

Samsung’un sipariş ettiği panellerin Galaxy A57 ve ismi henüz açıklanmayan bazı modellerde kullanılması planlanıyor. Bu modeller arasında yakında piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy S26 FE’nin de yer alması muhtemel. Bunu yakında hep birlikte göreceğiz.

Bu arada tahmin edebileceğiniz gibi Samsung Display birimi bu kararı pek hoş karşılamadı. Hatta üst yönetime bu adımdan vazgeçilmesi için başvurdu. Ancak üst yönetim, artan maliyetler göz önüne alındığında Samsung Electronics’in kararını haklı buldu.

Editörün Yorumu

Samsung’un yakında çıkacak telefonları için daha düşük maliyetli bileşenler tercih etmesi cihazların daha uygun fiyatlı olacağı anlamına geliyor. Bu yüzden Samsung’un aldığı kararı gayet mantıklı buluyorum. Zaten şirket, giriş ve orta segment cihazlardan amiral gemileri kadar yüksek kâr elde etmiyor.

Kendi panellerini kullanmaya devam etseydi kâr daha da düşecek ve bu durum, belki de Samsung’un giriş ve orta segmentten çekilmesine yol açacaktı. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.