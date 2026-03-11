Samsung'dan 12 GB RAM'li Telefon Geliyor! Görüntüleri Sızdırıldı

Samsung'un bütçe dostu Android telefonu Galaxy A57 merakla beklenirken önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Galaxy A57'nin görüntüleri ortaya çıktı. Bununla birlikte telefonun tasarımı belli oldu. Görsellere göre telefon, serinin önceki modeli olan Galaxy A56'ya çok benzeyecek.

Samsung Galaxy A57'nin Tasarımı Nasıl Olacak?

Samsung Galaxy A57'nin arka yüzeyinde hap şeklinde bir modül konumlanacak. Bu modül üzerinde üç adet kamera bulunacak. Modülün sağ tarafında ise bir adet LED flaş yer alacak. Önceki modellerde olduğu gibi bu telefonun arka yüzeyinde de Samsung logosu bulunacak. Cihazın yan tarafında ise güç ve ses butonlarını göreceğiz.

Samsung Galaxy A57'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Samsung Galaxy A57'nin Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Samsung'un yeni telefonu, 6,6 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Telefon, Super AMOLED ekran üzerinde Full HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse Samsung Galaxy A56'da 6,7 inç ekran boyutu, 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, Super AMOLED ve 1900 nit maksimum parlaklık mevcut.

Samsung Galaxy A57'nin Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Cihazın arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera bulunacak. Ön kamera ise 12 megapiksel çözünürlüğünde olacak. Telefon 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilecek.

Samsung Galaxy A57'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Galaxy A57'de sekiz çekirdekli Exynos 1680 işlemcisi bulunacak. Orta segmentte konumlanacak bu işlemci, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang dahil olmak üzere çoğu oyun için yeterli bir performans sunacaktır. Önceki modelde Exynos 1580 işlemcisi tercih edilmişti. Bu işlemcide 2.9 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 2.6 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 1.9 GHz hızında çalışan üç dört çekirdek mevcut.

Samsung Galaxy A57'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung Galaxy A56, 25 bin 999 TL'ye satılıyor. Galaxy A57 5G'nin Galaxy A56'ya kıyasla daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 30 bin TL civarı bir fiyat ile satışa sunulabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadı.. Bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Samsung Galaxy A57 Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung'un bütçe dostu yeni telefonu Galaxy A57'nin 2026 yılının mart ayında tanıtılacağı söyleniyor. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli olacak. Yüksek yenileme hızı ve 12 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Galaxy A56, geçtiğimiz yılın mart ayında tanıtılmıştı.

Editörün Yorumu

Galaxy A serisi, bana göre fiyat performans konusunda en iddialı seri olabilir. Şu an Samsung Galaxy A54 kullanıyorum, telefonun performansından gene olarak memnunum. Galaxy A57'nin ortaya çıkan özelliklerini göz önünde bulundurduğumda da genel olarak seriyi öne çıkaran unsurlara sahip olacağını söyleyebilirim. Bu arada 45W hızlı şarj teknolojisi de 5000 mAh bataryalı telefon için yeterli olacaktır.