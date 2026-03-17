Samsung'dan Uygun Fiyatlı Galaxy S26 Geliyor! Yedi Yıl Güncelleme Alacak

Samsung ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarına devam ediyor. Güney Koreli marka bu kapsamda yakında Galaxy S26 serisine uygun fiyatlı bir alternatif olan S26 FE modelini piyasaya sürecek. Akıllı telefonla ilgili bugüne dek çok fazla detay ortaya çıkmasa da bu durum artık değişti. Son gelişmeler Galaxy S26 FE'nin tanıtım öncesi önemli bir eşiği aştığını gösteriyor.

Galaxy S26 FE GSMA Veritabanında Göründü

Samsung'un Galaxy S26 FE modeliyle ilgili ilk bulgular ortaya çıktı. Telefon kısa bir süre önce SM-5741B/DS model numarasıyla GSMA veritabanında görüldü. Bu gelişme şirketin ürünü geliştirmeye başladığını ve yakında piyasaya sürebileceğini gösteriyor. Bununla birlikte, markanın geliştirdiği Galaxy M47 5G ve F70 Pro da listede yer alan diğer cihazlar arasında.

Galaxy S26 FE Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu : 6.7 inç

: 6.7 inç Ekran Tipi : Dynamic AMOLED 2X

: Dynamic AMOLED 2X Çözünürlük : 2400 × 1080 piksel (FHD+)

: 2400 × 1080 piksel (FHD+) Yenileme Hızı : 120 Hz

: 120 Hz Tepe Parlaklık: 1,900 nit

1,900 nit Kamera : 50 MP ana, 12 MP ultra geniş, 8 MP 3x telefoto

: 50 MP ana, 12 MP ultra geniş, 8 MP 3x telefoto Ön Kamera : 12 MP

: 12 MP Depolama ve RAM: 8 GB RAM - 128 GB / 256 GB / 512 GB

8 GB RAM - 128 GB / 256 GB / 512 GB İşlemci : Exynos 2500

: Exynos 2500 Pil : 5,100 mAh

: 5,100 mAh Şarj : 45W kablolu, 15W kablosuz

: 45W kablolu, 15W kablosuz Yazılım: Android 17, One UI, Galaxy AI ve üretken yapay zeka, 7 yıl yazılım desteği

Galaxy S26 FE'nin Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Galaxy S26 FE modelinde 6.7 inç boyutlarında, 2400 × 1080 piksel (FHD+) çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan Dynamic AMOLED 2X bir ekran mevcut olacak. Kullanıcılar yüksek yenileme hızları sayesinde akıcı bir deneyim elde edebilecek. Bununla birlikte panelin 1,900 nit parlaklığa sahip olacağını söyleyebiliriz. Bu da güneş altında ekranın görülememe sorununu engelleyecek.

Karşılaştırma yapacak olursa, geçen yıl piyasaya sürülen Galaxy S25 FE modelinde 6.7 inçlik FHD+ çözünürlük ve 120Hz tazeleme hısına sahip Dynamic AMOLED 2X bir ekran kullanıldı. Tüm bu detayları göz önüne alarak yaklaşan akıllı telefonun en azından ekranında spesifik değişiklikler olmayacak.

Galaxy S26 FE Hangi İşlemciden Güç Alacak?

Bilindiği üzere Samsung, Galaxy FE serisinde genellikle kendi üretimi Exynos işlemcilerini kullanmayı tercih ediyor. Bu nedenle Galaxy S26 FE'de büyük ihtimalle Exynos 2500 yer alacak. 3 nm mimariyle üretilen yonga seti; bir adet 3.3 GHz ARM Cortex-X925, iki adet 2.74 GHz ARM Cortex-A725, beş adet 2.36 GHz ARM Cortex-A725 ve iki adet 1.8 GHz ARM Cortex-A520 çekirdeklerine sahip.

Bu işlemci aynı zamanda geçtiğimiz yılın yaz aylarında tanıtılan Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7 modellerine de güç veriyor. Kısacası amiral gemisi seviyesinde bir donanım olduğunu ve PUBG Mobile gibi mobil pazardaki oyunların en ufak bir sorun çıkmadan oynatabileceğini söyleyebiliriz.

Galaxy S26 FE'nin Kamerası Nasıl Olacak?

Kaynaklar, Samsung’un Galaxy S26 FE’de 50 megapiksel ana, 12 megapiksel ultra geniş açı ve 8 megapiksel telefoto sensöründen oluşan üçlü kamera kurulumu kullanacağını iddia ediyor. Bu sistem 2023’te çıkan S23 FE’den beri tercih ediliyor ve görünüşe göre yeni modelde de karşımıza çıkacak. Önde ise 12 megapiksellik bir selfie sensörü bulunacak.

Galaxy S26 FE'nin Bataryası Nasıl Olacak?

Batarya tarafında bazı gelişmeler yaşanabilir. Şu an için kesin olmasa da akıllı telefon selefinden daha büyük 5100 mAh'lik bir pille gelebilir. Şarj hızlarında ise değişiklik olmayacak. Cihaz, 45W kablolu ve 15W kablosuz şarj desteğiyle raflardaki yerini alacak.

Galaxy S26 FE Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Maalesef şu ana dek Samsung'dan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Ancak seleflerinin tanıtım tarihlerini göz önüne alarak yaklaşan Galaxy S26 FE modelinin Eylül 2026'da kullanıcıların beğenisine sunulacağını söyleyebiliriz. Tabii yine de şirketin resmi duyurusunu beklemenin daha doğru olacağını belirtelim.

Galaxy S25 FE an itibariyle Samsung'un resmi web sitesinde 39 bin 999 TL'den listeleniyor. Bu kapsamda S26 FE'nin 40 ila 45 bin TL arasında bir fiyatla satılması kuvvetle muhtemel. Bu fiyatlar sızıntılardan ibaret. Bu nedenle cihazın farklı bir fiyatla satışa sunulabileceğini de unutmayın.

Editörün Yorumu

Samsung’un Galaxy FE serisi bugüne kadar hep amiral gemisi işlemci, akıcı ekran ve günlük kullanımda kullanıcıları üzmeyecek bir batarya performansıyla karşımıza çıktı. Bu nedenle bütçem amiral gemilerine yetmiyorsa çok daha uygun fiyatlarla satılan bu tür telefonları tercih edebilirim. Ancak yine de şirketin artık kamera tarafında bir yenilik yapması gerektiğini düşünüyorum. Zira 2023’ten bu yana bu alanda kayda değer bir değişiklik yapılmadı.