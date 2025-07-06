Defter Hiç Açılmadı ki Kapansın: Samsung Sahneden Çekiliyor

Qualcomm'un bu yılki kozu olan Snapdragon 8 Elite 2, üretim süreciyle dikkatleri üzerine çekmişti. Özellikle Samsung'un devreye girerek bu çipin bir kısmını üretmesi bekleniyordu. İki şirket arasında kağıt üstünde bir ortaklık vardı. Ancak görünen o ki, bu iş ortaklığı orada bile fazla uzun kalamadı.

Samsung, sahneden çok erken çekilecek ve 2nm çip üretimi sürecine veda edecek. İlk başlarda çok umut vadeden Samsung 2nm üretim süreci, gerçeklerle karşılaştığında hayal kırıklığı olmuştu. Qualcomm, bu riski almadı ve tercih değiştirdi. Bundan böyle yoluna TSMC ile devam edecek. Samsung ise bu projeyi ya rafa kaldıracak, ya da başka bir şirketle ortaklık yaparak kendi çipini üretmeye çalışacak.

Snapdragon 8 Elite 2 Samsung Versiyonu Gelmeyecek

Güney Koreli teknoloji devi, Exynos 2600 çipi için bile %50 civarında düşük bir üretim verimliliğiyle boğuşuyordu. Kağıt üstündeki veriler aşağı yönlü ivmeyi sürdürdükçe Qualcomm risk almaktan vazgeçti ve Samsung üretimi varyantı belgelerinden tamamen sildi. Böylelikle Snapdragon 8 Elite 2 Samsung varyantı daha başlamadan biten bir proje oldu.

Qualcomm, daha önceki Snapdragon Elite çiplerinde olduğu gibi Elite 2 modelini de TSMC'nin 3nm N3P süreciyle üretilmesini istedi. Daha önceki Samsung modellerinde meydana gelen ısınma sorunu ve verimsiz enerji yönetimi, Qualcomm'un bu kararı almasındaki öncelikli etken oldu.

Exynos 2600 İşlemcisine Ne Olacak?

Samsung'un kendi işlemcisi Exynos 2600, daha başlamadan bozulan ortaklıktan büyük yara aldı. Samsung, kendi başına üretmeye çalıştığı çiplerdeki verimsizlik sorunundan kurtulamadı. Qualcomm gibi büyük bir üretici de böyle bir sorunu kendi problemi haline getirmekten kaçındı. Şimdi gözler Exynos 2600'ün geleceğinde. Bu işlemcinin, Galaxy S26 serisinde kullanılacağı söylenmişti. Şimdi Samsung, özellikle Galaxy S26 Ultra gibi prestijli modellerinde bu işlemciyi kullanmaktan çekiniyor.

Daha önceki amiral gemisi modellerinde Exynos 2600 kullanmaya cesaret edemediği için, dış pazarda diğer rakipleriyle dans etmesi pek mümkün değil. Exynos 2600, Apple'ın A18 Pro çipiyle karşılaştırıldığı zaman çoklu çekirdek performansında A18 Pro'yu geride bırakmıştı. Ancak tek çekirdek performansı halen Apple'ın lehinde.

Teknoloji devi bu noktada projeyi iptal edebilir ya da başka bir şirketle anlaşabilir. Ancak az önce de belirtildiği gibi; sektörün en prestijli isimleri Qualcomm ve TSMC şu an meşgul.