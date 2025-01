Samsung Telefonlar Artık Çok Daha Uzun Ömürlü Olacak

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi Samsung, ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda şirket, önümüzdeki haftalarda Galaxy S25 serisi ile karşımıza çıkacak. Elbette ki bununla yetinmeyecek olan Koreli üretici, yılın geri kalanında ekonomik olarak daha erişilebilir olan giriş seviyesi ve orta sınıf pek çok yeni model tanıtasak. Üstelik 2025'te çıkan telefonlar artık çok daha uzun ömürlü olacak.

Samsung'dan Bütçe Dostu Telefonlara Uzun Ömür

Söz konusu yazılım güncellemeleri olduğunda Android daima iOS'un gerisinde. Her ne kadar son birkaç yıldır bu durumu değiştirmek için atılan bazı adımlar olsa da çoğu telefon ortalama 2-3 büyük güncelleme aldıktan sonra kaderine terk ediliyor. Ancak değişim için bir umut yok değil.

Bildiğiniz üzere Samsung, 2024’ün başında amiral gemisi telefonlarına yedi Android güncellemesi ve yedi yıl güvenlik desteği sunacağını duyurdu. Bu her ne kadar pozitif bir adım olarak kabul edilse de sadece amiral gemisi telefonları kapsayacak olması kullanıcıları pek de mutlu etmedi.

Geçtiğimiz ekim ayında duyurulan uygun fiyatlı Galaxy A16 ise bu durumu değiştirdi. Şirket söz konusu model için altı yıl Android sürüm ve güvenlik güncellemeri sözü verdi. Ortaya çıkan iddialar ise Samsung'un benzer bir yaklaşımı 2025'te de sürdüreceği yönünde.

Buna göre şirketin bu yıl tanıtacağı tüm modeller, belirli bir süre boyunca yazılım ve güvenlik güncellemeleri alacak. Yani iki güncelleme sonrası telefonunuzun "çöp" olma derdi ortadan kalkacak. Şirket her telefon için farklı bir süre mi belirleyecek yoksa segmente göre bir konumlandırma mı yapacak şimdilik belirsiz.

Ancak 2025'te Android 15 tabanlı One UI 7 ile kutudan çıkan bir telefonun istenirse 2030'da Android 20 tabanlı One UI 11 ile kullanılabilir olacak olması oldukça iyi haber. Özellikle de her sürümün pek çok yeni özelliği beraberinde getirdiği ve bazı insanların sırf bu özellikler yüzünden telefon yenilediğini düşünecek olursak.