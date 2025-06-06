Samsung'un Üçe Katlanabilir Telefonunda Dinozorlardan Kalma Özellik

Samsung'un dedikodusu eksik olmayan, üçe katlanabilir modeli nihayet gün yüzüne çıktı; ancak hiç kimsenin beklediği gibi olmadı. Yıllar yılı kulislerde dönen dedikodulardan sonra teknoloji devinin ilk üçe katlanabilir telefonunda çok eski özellikler bulunması, kullanıcılara "Bu mudur yani?" dedirtti.

SM-F9680 model numarasıyla Çin'deki 3C veri tabanında ortaya çıkan katlanabilir model, abartılı bir tabirle milat öncesi bir şarj teknolojisi kullanacak.

Samsung Şarj Sorununu Yıllardır Çözemedi

Listeleme ortaya çıkmadan önce bu cihazın Galaxy Z Flip 7 Ultra olabileceği konuşuluyordu. Ancak model numarasının belli olması ve veritabanda kutunun içinden şarj aleti çıkmayacağı bilgisinin de bulunmasından ötürü bu modelin katlanabilir olduğu kesinleşti. Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 ve daha uygun fiyatlı Galaxy Z Flip 7 FE modellerinin de yakında tanıtılması bekleniyor.

Öte yandan Samsung, amiral gemisi Galaxy S25 Edge gibi üstün modellerinde bile şarj meselesini çözememişti. Üç katlanabilir telefonun da yalnızca 25W hızlı şarj desteğine sahip olacağı kesinleşti...

Samsung Üç Katlanabilir Telefon Modeli Teknik Özellikleri

Samsung Tri-Fold (SM-F9680) hakkında fazla bilgi bulunmuyor. Ancak veritabandan çekilen bilgilere göre şu özelliklere sahip:

25W kablolu hızlı şarj

5G bağlantı desteği

Üçe katlanabilir ekran tasarımı

Çin 3C sertifikası

Şarj adaptörü muhtemelen yok

Bu modelin öncelikli olarak Çin pazarında satışa sürüleceği düşünülüyor. Zira 3C sertifikası genelde Çin'de piyasaya sürülecek cihazlara veriliyor. Fiyatı hakkında bir bilgi ise şimdilik yok.