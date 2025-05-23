Samsung'un Ucuz Katlanabilir Telefonu Sürpriz Bir Çıkış Yapabilir

Samsung'un Galaxy Z Flip 7 FE modelinin beklenenden önce piyasaya sürülebileceği iddiası ortaya çıktı. Daha önce yıl sonuna doğru çıkış yapması beklenen modelle ilgili X platformunda (eski Twitter) paylaşılan bilgiler, bu teorinin tam aksini kanıtladı.

Buna göre hem Galaxy Z Flip 7 hem de uygun fiyatlı FE modeli aynı anda piyasaya sürülebilir. Hatta canlı demo birimlerinin üretime girdiği bile söyleniyor. Bu da Samsung'un klasik yaz dönemindeki Unpacked etkinliğinde her iki modeli birden tanıtacağı ihtimalini gün yüzüne çıkarıyor.

Daha önceki stratejilerde benzer hamleler yapıldığı görülmüştü. Galaxy S serisinde önce amiral gemisi çıktı, ardından FE geldi ama bu kez Samsung'un niyeti satışları bölmeden; direkt olarak iki farklı fiyat segmentine hitap etmek olacak.

Galaxy Z Flip 7 FE Teknik Özellikleri

Galaxy Z Flip 7 FE'nin 6.7 inç Dynamic AMOLED 2X ekranla gelmesi bekleniyor. Gücünü Exynos 2400 işlemciden alacak olan bu modelin arkasında 12 MP + 12 MP çift kamera yer alacak.

Buna karşılık Z Flip 7'de Exynos 2500 işlemcisi bulunacak. Kuzey Amerika ve Çin'deki kullanıcılar için ise Snapdragon 8 Elite işlemcisi olacak.

799 Dolar Civarında Fiyat Etiketiyle Gelebilir

Asıl fark ise fiyatta olacak gibi duruyor. Z Flip 7'nin yaklaşık 999 dolar olması beklenirken, Z Flip 7 FE modeli 799 dolar civarında satışa sunulabilir. Arada büyük bir fiyat farkı olacak gibi duruyor. Böylece bütçesini normal bir seviyede tutmak ama yine de katlanabilir telefon deneyimi yaşamak isteyen kullanıcılar için büyük bir alternatif sunulacak.