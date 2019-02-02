Samsung'un Hesaplı Telefonu Galaxy S10E Sızdırıldı

Geçtiğimiz gün size Samsung Galaxy S10 ve S10+'ın görüntülerinin sızdırıldığını aktarmıştık. Bugün S10 ailesinin düşük maliyetli olan modeli S10E sızdırıldı. Samsung'un düşük maliyetli telefonu olarak adlandırılan S10E modelinin 5,8 inçlik bir ekrana sahip olacağı konuşulmakta.

Sızdırılan görüntüden anladığımız kadarıyla S10E modelinin çerçevelerinin S10 ve S10+'a göre daha kalın olacağı açıkça görülmekte. Yaklaşık 859 dolar'dan satışa çıkması beklenen S10E modelinin çift kameraya sahip olacağı ve pil kapasitesinin S10'a göre daha düşük olacağı söyleniyor. Resimde de görüldüğü üzere S10E'nin çift arka kamera ile geleceği gözükmekte.

Samsung Galaxy S10E'nin ön tarafının iPhone XR'a çok benzediği görülmekte ancak S10E'nin üst kısmında herhangi bir çentik bulunmamakta. Samsung çentik yerine ince bir çerçeve eklemiş ve Infinity-O olarak isimlendirilen ekran kullanılmış. Telefonun sağ kısmında bir parmak izi okuyusunun bulunduğundan söz edilmekte ancak sızan görselde net olarak gözükmemekte.

Son olarak S10E'nin sızan teknik detaylarına bakacak olursak 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolamaya sahip tek bir varyasyon ile geleceği konuşuluyor.

Sizler Samsung Galaxy S10E modelinin sızan görüntüsünü nasıl buldunuz? Sizce telefon düşük maliyetli mi? Yorumlarınızı bekliyoruz!