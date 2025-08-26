Samsung'dan Apple Vision Pro'ya Uygun Fiyatlı Alternatif Geliyor

Samsung, artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) teknolojilerini bir araya getiren yeni nesil “XR başlığı”nı bu yıl tanıtmaya hazırlanıyor. Şirketin Google ile birlikte geliştirdiği ilk XR başlığı, 29 Eylül 2025’te düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacak. İlk etapta Güney Kore'de satılacak olan cihaz daha sonra diğer pazarlara da açılacak ve Apple Vision Pro'ya rakip olacak.

Samsung'un XR Başlığı, Vision Pro’dan Daha Ucuz Olacak

Samsung’un “Project Moohan” adıyla geliştirdiği cihaz, ilk olarak 13 Ekim’de Güney Kore’de satışa çıkacak, ardından diğer ülkelere açılacak. Fiyatının 2,5 ila 4 milyon won yani yaklaşık 75-120 bin TL arasında olması bekleniyor. Bu da cihazı, 3.500 dolar seviyesindeki Apple Vision Pro’dan daha ucuz yapıyor.

Ancak Apple, bu alandaki tek rakip değil. Meta, halihazırda Quest 3 ve Quest 3S ile uygun fiyatlı ve popüler seçenekler sunuyor. Ayrıca vivo da kısa bir süre önce Samsung’un hedeflediği fiyat aralığında dünyanın en hafif başlığını tanıttı. Üstelik vivo'nun başlığı 8K çözünürlük sunuyor.

Editörün notu: vivo'nun başlığı bir bilgisayara ihtiyaç duymadan çalışan en hafif ürün. Daha genel bakıldığında bilgisayara bağlanarak çalışan Bigscreen VR'ın Beyond 2'si 108 gram olmasıyla dikkat çekiyor.

Samsung’un başlığı Qualcomm’un Snapdragon XR2+ Gen 2 işlemcisinden güç alıyor. İki adet 90 Hz yenileme hızına sahip micro OLED ekran, toplam 12 kamera, Vision Pro'daki gibi cihazdan bağımsız pil ve Google’ın Android XR işletim sistemiyle geliyor. Bu özellikler, hem oyun hem de günlük kullanım için gerçekçi bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Şirket, yıl sonuna kadar 100.000 adet XR başlığı satmayı hedefliyor. Karşılaştırmak gerekirse Apple, Vision Pro’nun ilk yılında 224.000 civarında satış gerçekleştirmişti. Ancak bu hedefin ne kadar ulaşılabilir olduğu şimdilik belirsiz. Bir Quest kullanıcısı olarak söyleyebilirim ki ürünün ne kadar sattığı pek de önemli değill.

Önemli olan oyun ve uygulama desteği. Ürünün Android XR işletim sistemine sahip olması bu açıdan önemli olsa da Meta'nın HorizonOS'ine rakip olması için çok daha fazla geliştiricinin desteği gerekiyor.