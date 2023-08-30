Samsung'dan Yıl Sonu Hamlesi: Galaxy S23 FE, Galaxy Tab S9 FE ve Dahası!

Max Jambor'un haberine göre Samsung, S23 serisinin Fan Edition (FE) modelini ve yeni tabletlerini bu yılın dördüncü çeyreğinde piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Bahsi geçen modeller Galaxy S23 FE, Galaxy Tab S9 FE ve Galaxy Tab S9 FE Plus olarak geçiyor ve bunlar amiral gemisi muadillerinin maliyetleri düşürmek için tasarlanmış bütçe dostu versiyonları olarak müşterilerin her yıl ilgisini gösterdiği en popüler modeller arasında yer alıyor.

Galaxy S23 FE, 2023 Yılı Sonunda Piyasaya Sürülecek

Galaxy S23 FE, amiral gemisi Galaxy S23'te bulunan Snapdragon 8 Gen 2'ye sahip olmasa da bazı bölgelerde Exynos 2200 ve diğerlerinde Snapdragon 8 Gen 1 içeren işlemciyle gelecek.

Cihazın IP68 giriş koruma derecesine sahip olması ve FHD+ çözünürlüklü ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,4 inç Dinamik AMOLED ekrana sahip olması bekleniyor.

Kamera ünitesi ise 50MP ana, 8MP ultra geniş, 12MP telefoto lens ve 10MP ön kamera içeriyor. 25W şarj desteğine sahip 4.500 mAh pilden güç alan telefon, One UI 5.1 ile Android 13'ü çalıştıracak ve dört adede kadar Android güncellemesi ve beş yıllık güvenlik güncellemeleri alacak.

Galaxy Tab S9 FE ve S9 FE Plus'tan Neler Beklemeliyiz?

Galaxy Tab S9 FE ise 10,9 inç ve 12,4 inç boyutlarında gelecek. Ayrıca yeni iki tabletin kâr marjlarını artırmak için AMOLED yerine LCD panellere sahip olması bekleniyor.

Her ikisi de Snapdragon 8 Gen 2 kadar güçlü olmayan Exynos 1380 işlemciden gücünü alacak. Tab S9 FE'nin kamerası arkada 13MP ve önde 12MP olarak belirtilirken, depolama seçenekleri arasında 8 GB RAM ile 128 GB ve 12 GB RAM ile 2 56GB yer alıyor.

Tab S9 FE Plus ise 12.4 inçlik daha büyük bir ekrana ve 8 GB ya da 12 GB RAM seçeneklerine sahip dört farklı varyanta sahip olacak.

Yeni Ürünler Ne Zaman Piyasaya Sürülecek?

Jambor'a göre bu yeni cihazların Samsung tarafından bu yılın dördüncü çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ayrıca Samsung'un aynı etkinlik sırasında daha hassas eşya takibi için Bluetooth ve Ultra Geniş Bant (UWB) teknolojilerini birleştirecek SmartTag 2 eşya takip cihazını tanıtacağına dair söylentiler var.

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