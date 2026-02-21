Elektrikli Araç Sahiplerine Müjde! Şarj İstasyonlarında Sabit Fiyat ve İndirimli Saat Geliyor

Elektrikli araç kullanıcılarını ilgilendiren önemli bir gelişme EPDK tarafından açıklandı. Yapılan açıklamaya göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu yeni alınan karalar kapsamında şarj istasyonlarında sabit fiyat ve indirimli saat uygulamasını resmi olarak başlatıyor. Peki yeni uygulama tüketicilere nasıl bir avantaj sağlayacak? İşte konuyla ilgili detaylar...

Şarj İstasyonlarında Yeni Dönem: Sabit Fiyat ve İndirimli Saat Uygulaması Geliyor!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda elektrikli araç şarj hizmetlerine ilişkin yeni kararlar alındı. Bu kapsamda artık şarj hizmeti veren firma ve istasyonlar sabit fiyat tarifesine geçiş yapacak. AC (yavaş şarj) için ayrı ve DC (hızlı şarj) için ayrı bir fiyat tarifesi uygulamaya alınacak. Böylece kullanıcılar şarj öncesinde net ve şeffaf bir fiyat bilgisine ulaşabilecek.

Kararın en dikkat çeken maddelerinden biri ise kredi kartı zorunluluğu oldu. 1 Temmuz 2026 itibarıyla otoyollarda bulunan tüm elektrikli araç şarj istasyonlarında kredi kartı ile ödeme imkanı sunulacak. Böylece kullanıcılar herhangi bir mobil uygulama indirmek ya da üyelik oluşturmak zorunda kalmadan tıpkı benzin veya motorin alır gibi doğrudan kartla ödeme yapabilecek. Yeni sistem aynı zamanda indirimli saat uygulamasına da kapı aralıyor.

Şarj firmaları yoğunluğun düşük olduğu saat dilimlerinde daha uygun fiyata şarj hizmeti sunabilecek. Bu sayede uygulamanın hem kullanıcı maliyetlerini düşürmesi hem de istasyonlardaki yoğunluğu dengelemesi bekleniyor. Düzenlemenin bir diğer önemli ayağı ise mobil şarj istasyonları oldu. Lisanslı işletmeler bundan sonra mobil şarj üniteleri kurabilecek. Bu sayede özellikle yoğun bölgelerde oluşan sıra sorununun azaltılması hedefleniyor.

EPDK’nın yeni düzenlemesinin kısa süre içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. Net bir tarih vermek gerekirse kredi kartı zorunluluğu 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren uygulanacaj ancak şabit fiyat ve indirimli saat uygulaması için henüz bir kesinlik bulunmamakta. Özetle yeni düzenleme ile birlikte hem kullanıcı deneyimini kolaylaştıran hem de fiyat şeffaflığını artıran bu adımın elektrikli araç ekosistemini daha düzenli hale getirmesi amaçlanıyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.