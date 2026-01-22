Saniyelerle Yarışan Araba Global Pazara Geliyor! Herkes Alamayacak

SC01'in global pazara geleceği açıklandı. Bu araç ilk olarak 2022 yılında Çin'de Feng Xiaotong tarafından kurulan Tianjin Gongjiangpai Auto Technology tarafından üretildi. Xiaomi tarafından on milyonlarca yuan yatırım yapılan, Xiaomi'nin kurucu ortaklarından birinin de yönetici olarak yer aldığı proje kapsamında geliştirilen araçtan küresel pazar için sınırlı sayıda üretileceği ifade edildi.

SC01, Küresel Çapta Satışa Sunulacak

Feng Xiaotong, kendisiyle yapılan röportajda SC01'in global pazar geleceğini ve araçların üretiminin İtalya'da gerçekleşeceğini belirtti. Aktarılan bilgilere göre aracın küresel pazar için üretim sayısı sınırlı tutulacak. Bu nedenle herkesin alması mümkün olmayacak.

Üretimi sadece 1000 adet ile sınırlı tutulacak olan otomobilin resmî tanıtımının yapılacağı tarih bilgisi de paylaşıldı. Xiaotong'a göre SC01'in global versiyonunun tanıtımı, 24 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu araç özelikle üst düzey sürüş deneyimi sunacak şekilde geliştirildi.

Araç, 429 beygir gücü (320 kW) üreten çift motorlu dört çeker sistemle birlikte geliyor. Bu güç sayesinde araç 0'dan 100 km/sa hıza yalnızca 2,9 saniyede gibi kısa bir süre içinde ulaşıyor. 1.365 kg ağırlığa sahip olan araba, pek çok rakibinin yanında oldukça hafif kalıyor.

CLTC standartlarına göre yaklaşık 500 kilometrelik bir menzil sunan araçta dev dokunmatik ekranlar ya da karmaşık otonom sürüş sistemleri bulunmuyor. Pek çok temel ayarlar için fiziksel düğmeler mevcut. Çin'de yaklaşık 229.800 yuan (1 milyon 433 bin 86 TL) fiyat etiketiyle sunulan aracın global pazara 61.200 euro (3 milyon 108 bin 211 TL) gibi bir fiyatla gelmesi bekleniyor.