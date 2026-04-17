Call of Duty Filmi Geliyor! Vizyon Tarihi Belli Oldu

Call of Duty filmi ile ilgili önemli bir gelişme meydana geldi. Hatırlayacak olursanız Paramonut ve Activision iş birliğinde hazırlanan filmin daha önce senaryosunun kim tarafından yazılacağı ve filmin yönetmen koltuğunda kimin oturacağı ortaya çıkmıştı. Şimdi de bu filmin ne zaman vizyona gireceği açıklığa kavuştu.

Call of Duty Filmi Ne Zaman Çıkacak?

Call of Duty filminin 30 Haziran 2028 tarihinde vizyona gireceği belirtildi. Geçmişteki pek çok örnekte de gördüğümüz üzere bu tür büyük bütçeli filmler genellikle Türkiye'de de aynı gün ya da aynı hafta içinde vizyona giriyor. Yani Türkiye'deki Call of Duty hayranlarının da filmi izlemek için önünde çok fazla zaman olmayacaktır.

Call of Duty Filmi İnternetten İzlenebilecek mi?

Film, ilk olarak sinemalarda gösterime girecek. Bundan yaklaşık iki ya da üç ay sonra da dijital yayın platformunlarına gelmesi bekleniyor. Bilindiği üzere Paramount'un kendi dijital yayın platformu olan Paramount+'taki dizi ve filmler TOD TV'de de yayınlanıyor. Bu da bize Call of Duty filminin de Türkiye'de de TOD TV üzerinden izlenebileceğini gösteriyor.

Call of Duty Filminin Ekibinde Kimler Var?

Call of Duty filminin senarist koltuğunda Taylor Sheridan ve Peter Berg oturuyor. Berg aynı zamanda yönetmenlik görevini de üstleniyor. Bilmeyenler için her iki isim de önceki projeleriyle büyük beğeni toplamıştı. Berg, IMDb puanı 8,7 olan Friday Night Lights ile 7,1 puan alan Deepwater Horizon'ın yönetmenliğini yapmıştı.

Sheridan, daha önce geniş kitleler tarafından beğenilen yapımlara imza atmış bir yazar. Bu ismin elinden çıkan filmlerin IMDB puanına bakacak olursanız genellikle 7'nin üzerinde puana sahip olduklarını görebilirsiniz. Bunlara örnek olarak 7,9 IMDb puanına sahip Tulsa King, 8,2 IMDb puanına sahip Mayor of Kingstown ve 8,3 IMDb puanına sahip 1923 gibi yapımlar gösterilebilir.

Bir filmin IMDb puanını belirlemek için kullanılan sistem, manipülasyona büyük ölçüde kapalı. Oylamalar, kullanıcıların platformdaki geçmişi göz önünde bulundurularak dikkate alınıyor. Buna rağmen her iki ismin de projeleri oldukça yüksek IMDb puanına sahip. O yüzden Call of Duty filminin de emin ellerde olduğunu söylemek mümkün.

Call of Duty Filminin Konusu Ne Olacak?

Şimdiye kadar dünya genelinde milyonlarca satış miktarına ulaşan Call of Duty serisi, oldukça geniş bir oyun yelpazesine sahip. Bazı oyunlarda II. Dünya Savaşı ele alınırken bazıları gelecekte geçebiliyor. Bu da serinin oldukça geniş bir dönemi kapsadığı anlamına geliyor. Filmin bunlardan hangi döneme odaklanacağı ise şimdilik belli değil ama gerçeklikten ödün verilmeyeceği söylendiğine göre Modern Warfare odaklı olması muhtemel.

Editörün Yorumu

Call of Duty filmini ilk duyurulduğu günden beri merakla bekliyorum. 30 Haziran 2028 gerçekten de oldukça uzak bir tarih gibi görünüyor ama ortaya gerçekten kusursuz ve çok gerçekçi bir yapım çıkacak ise ben ve benim gibi kişilerin seve seve bekleyeceğini düşünüyorum.