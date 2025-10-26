Seat Ibiza Geri Dönüyor!

Seat ikonik modeli Ibiza’yı elektrikli çağa taşıyacak büyük bir dönüşüm sürecine girdi. İspanyol üretici 2027 itibarıyla hibrit ve hemen ardından tamamen elektrikli Ibiza ile yepyeni bir dönemin kapılarını aralamaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Elektriklenmeden Seat Ibiza'da Nasibini Alıyor!

Volkswagen Grubu bünyesinde yer alan Seat, elektrifikasyon hedeflerinden vazgeçmeden ilerliyor. Marka Avrupa’da yaşanan pazar yavaşlamasına rağmen Ibiza’yı geleceğin mobilitesine adapte etme kararlılığında. Zira Ibiza markanın mobilite hedeflerine en çok uyan model olarak karşımıza çıkıyor.

Seat Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Sven Schuwirth yaptığı açıklamada Ibiza’nın markanın “kimliğini temsil eden” bir model olduğunu belirterek,“Çoğu sürücü ‘Seat Ibiza’ demiyor, sadece ‘Ibiza kullanıyorum’ diyor. Bu bile modelin ne kadar güçlü bir algıya sahip olduğunu gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

Yeni Ibiza, muhtemelen Volkswagen Grubu’nun MEB Small platformunu kullanacak. Bu platform şu anda VW ID.2 ve Cupra Raval gibi küçük elektrikli modellerin temelini oluşturuyor. Böylece Ibiza’nın, hem şehir içi menzilde verimliliği hem de uygun fiyatıyla genç kullanıcıları hedeflemesi bekleniyor.

Seat’in kardeş markası Cupra agresif elektrifikasyon stratejisiyle dikkat çekerken Seat tarafında dönüşüm daha temkinli bir şekilde ilerliyor. Ancak elektrikli Ibiza, markanın yeniden yapılanma sürecinde kilit rol oynayacak.

Şirket, 2027 yılında ilk etapta hibrit motorlu Ibiza modelini tanıtacak. Ardından tamamen elektrikli versiyonun piyasaya sürülmesiyle birlikte Seat, kompakt sınıfta yeniden güçlü bir konum elde etmeyi hedefliyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın...