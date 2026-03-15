Sinema Kalitesinde Videolar Üreten Yapay Zekâya Beklenmedik Engel!

Son yıllarda yapay zekâ alanındaki gelişmeler hız kesmeden devam ediyor. Geçen yıllarda OpenAI’ın ChatGPT sohbet botunu kullanıma sunmasıyla başlayan yeni dönemde rekabet giderek kızışıyor. Popüler sosyal medya platformu TikTok’un geliştiricisi ByteDance ise bu yarışta boş durmuyor.

ByteDance, Haziran 2025’te kullanıma sunduğu video üretim modeli Seedance 1.0 ile tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Firma, bu başarının ardından Seedance 2.0 modelini Şubat 2026’da yayınladı. Bu model de büyük ilgiyle karşılandı. Hatta oluşturduğu videolar sinema filmleriyle bile karşılaştırıldı. Şu an için yalnızca Çin’deki kullanıcılar tarafından erişilebilen Seedance 2.0, görünüşe göre Çin dışındaki kullanıcılara hemen ulaşmayacak.

Seedance 2.0 Neden Küresel Olarak Kullanılamıyor?

Aslına bakacak olursak Çinli şirket, yeni video üretim modelini mart ayında küresel olarak kullanıma sunmayı planlıyordu. Hatta bu sürecin sonuna geldiği belirtiliyordu ancak son gelişmeler, firmanın çalışmalarını durdurmasına yol açtı.

İddialara göre ByteDance, Seedance 2.0 modelini küresel olarak kullanıma sunma çalışmalarını bir süreliğine durdurdu. Bunun nedeni olaraksa sinema devleri Disney ve Paramount tarafından geçtiğimiz haftalarda firmaya gönderilen ihtarlar gösteriliyor.

Bildiğiniz üzere video üretim modelleri, daha önceki videolar kullanılarak eğitiliyor. Bu videolar arasında sosyal medya paylaşımları, doğa belgeselleri ve ünlü sinema filmleri de yer alabiliyor. Ancak bu durum film stüdyolarının pek hoşuna gitmiyor. Zira stüdyolar filmler için ciddi miktarlarda yatırım yapıyor. Yapay zekâ şirketleri ise telif hakkı bulunan bu içeriklere ücretsiz şekilde erişerek modellerini eğitiyor.

Seedance 2.0 kullanılarak Çin’deki kullanıcılar tarafından şimdiye kadar pek çok video oluşturuldu. Bu videolar arasında ünlü oyuncular Brad Pitt ve Tom Cruise’un yer aldığı ve ikilinin kavga ettiği içerikler de bulunuyor. Yapay zekânın bu videoları oluşturabilmesi ise modelin eğitimi sırasında söz konusu ünlülerin yer aldığı dizi ve filmlerin kullanıldığını gösteriyor. Bu, stüdyolar için kabul edilebilir değil.

Seedance 2.0'ın Çin dışında ne zaman kullanılabilir olacağı ise şimdilik belirsiz. Konuyla ilgili önümüzdeki dönemlerde yeni gelişmeler yaşanabilir.

Editörün Yorumu

Seedance gibi yapay zekâ video üretim modellerinin oldukça etkileyici sonuçlar ortaya koyduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Hatta 2.0 ile oluşturulan videoları görünce ne ara bu noktaya geldiğimizi bile çok düşünmüştüm.

İnternette paylaşılan örnek videolara bakarak siz de bu teknolojinin ne kadar ileri seviyeye görebilirsiniz. Arka planda yaşanan telif hakkı tartışmalarının nasıl sonuçlanacağını ise hep birlikte göreceğiz. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.