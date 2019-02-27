Sekizinci Nesil Pokémon'lar, Pokémon Sword and Shield ile Duyuruldu

Nintendo ve Pokémon Company kısa bir süre önce düzenledikleri canlı yayın ile 8. nesil Pokémon’ları ve yeni Pokémon oyununu tanıttılar. Pokémon Sword and Shield ismi ile tanıtılan oyunda, birçok farklı özellik olacağı belirtildi.

Pokémon oyunları, çıktıkları ilk günden bu yana iki oyun olarak piyasadaki yerlerini alıyorlardı. Neredeyse aynı olan oyunların farklı isimlerle çıkmasının sebebi ise oyuncular arasındaki iletişimin ve paylaşımın artması olarak gösteriliyordu. Yine Pokémon Sword ve Pokémon Shield olarak iki farklı sürümü ile oyuncuları karşılayan yeni oyun, sekizinci nesil Pokémon’ları da yanında getirdi.

Galar isimli yeni bir bölgede geçeceği dile getirilen yeni oyunda onlarca yeni Pokémon’un olacağı ifade edilirken, şimdilik sadece üç tanesi merak edenlerle buluşturuldu. 2016 yılında 3DS platformu için piyasaya sürülen Pokémon Sun and Moon’dan bu yana devam eden yedinci neslin sonunun geldiğini gördüğümüz duyuru ile Pokémon bambaşka bir devre girmiş oldu.

Kısa süren canlı yayın sırasında Pokémon Sword and Shield hakkında bütün ayrıntılar verilmezken, yakın zaman sonra birçok sorunun cevaplanacağı duyuruldu. Oyuna dair teknik detayların yanı sıra sekizinci nesilde yer alacak birçok Pokémon’un daha tanıtılması bekleniliyor.