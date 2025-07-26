Selçuk Bayraktar Açıkladı: WhatsApp Rakibi Yerli Uygulama Geliyor!

Dünyanın dört bir yanından milyarlarca kişi tarafından kullanılan WhatsApp, anlık mesajlaşma uygulamaları arasında neredeyse tekel konumunda. Hatta kullanıcılar, sıradan SMS yerine çoğunlukla WhatsApp’ı tercih ediyor. Ancak bu yaygın kullanım, beraberinde kullanıcı verilerinin güvenliği konusunda bazı endişeleri de getiriyor.

Türk girişimciler, yabancı uygulamalara alternatif olacak yerli çözümler geliştirmek için önemli adımlar atıyor. Son gelen bilgilere göre yerli anlık mesajlaşma uygulaması da yolda. Selçuk Bayraktar, heyecanlandıran duyuruyu yaptı.

WhatsApp Rakibi Yerli Uygulama Yolda!

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Next Teknofest Sosyal adlı sosyal medya platformunu kullanıma sundu. Bu adım, yerli uygulamaların önemini bir kez daha gündeme getirdi. Kısa süre önce ise Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'a, bir yerli uygulamanın daha çok yakında kullanıcılarla buluşacağını resmen açıkladı.

NEXT Teknofest Sosyal platformunda bir kullanıcı, Selçuk Bayraktar'ı etiketleyerek "Abi bize WhatsApp yap." şeklinde bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşımı alıntılayan Bayraktar, yerli anlık mesajlaşma uygulamasının hazır olduğunu ve yakında kullanıcılarla buluşacağını duyurdu. "O da hazır, kullanıyoruz hatta...yakındır..." ifadelerini kullandı.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? WhatsApp alternatiflerinden biri olarak geliştirilecek yerli anlık mesajlaşma uygulamasından beklentileriniz neler? Bu yeni uygulama kullanıcılar için ne gibi yenilikler sunmalı? Görüşlerinizi ve beklentilerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın!