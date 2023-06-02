Netflix Filmi Sen İnandır'ın İlk Fragmanı Yayımlandı

Dijital yayın hizmeti Netflix'in yerli filmi Sen İnandır fragmanı paylaşıldı. Çok yakında Netflix'in içerik kütüphanesine eklenecek olan yapımın oyuncu kadrosunda Ayça Aysin Turan dahil pek çok isim yer alıyor. Peki, Sen İnandır ne zaman yayımlanacak? Detaylar haberimizde.

Sen İnandır Fragmanı Nasıl İzlenir?

Netflix'in içerik kütüphanesindeki yerli yapımların sayısı artmaya devam ediyor. Çok yakında platforma eklenecek olan Sen İnandır isimli yeni film ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Filmin fragmanı izleyicilerle buluştu.

Netflix Türkiye sosyal medya hesapları ve YouTube kanalı üzerinden yayımlanan tanıtım videosu 2 dakika 2 saniye uzunluğunda. "Senin olan sana döner. Er ya da geç" açıklamasına yer verilen videoyu aşağıdaki oynatıcıdan izleyebilirsiniz.

Sen İnandır Oyuncuları

Ayça Ayşin Turan

Ekin Koç

Çağrı Çıtanak

Yıldız Kültür

Çağla Irmak

Zerrin Sümer

Popüler dijital yayın hizmetinin yeni filmi Sen İnandır'ın oyuncu kadrosunda Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Çağrı Çıtanak dahil olmak üzere pek çok isim bulunuyor.

Sen İnandır Yayın Tarihi

Sen İnandır filmi 23 Haziran tarihinde dijital yayın platformu Netflix'in kütüphanesine eklenecek. Platformda yer alan içerikleri izleyebilmek için Netflix aboneliği gerekiyor. Aylık belirli ücret karşılığında Netflix'e abone olabilirsiniz.

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