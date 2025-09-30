Bir Bir Emekli Oluyorlar: Sevilen Ford Modelinin Üretimi Bitti!

Bir neslin hayalleri süsleyen, otomobil tutkunlarının posterlerinde yer bulan hot hatch modelleri yavaş yavaş tarihe karışıyor. Sürüş keyfi ve sportif karakteriyle öne çıkan bu efsanevi sınıfta bir yaprak daha düştü. Son Ford Focus ST modeli de geçtiğimiz günlerde üretim bandından indi. İşte konuyla ilgili detaylar...

Hothatch Dönemi Kapanıyor: Focus ST Üretimi Sona Erdi!

Ford Almanya’nın Saarlouis tesisinde ürettiği son Focus ST’nin banttan indiğini resmi olarak açıkladı. Aslında yaklaşık bir ay önce sipariş defterleri kapatılmıştı ve beklenen son 26 Eylül’de üretilen araçla birlikte geldi. Böylece Focus ST de otomotiv tarihinin anıları arasındaki yerini aldı.

Bu gelişme hot hatch hayranları için oldukça buruk bir vedanın habercisi oldu. Zira segmente bakıldığında Focus ST kaybı tek değil. Kısa süre önce Honda Civic Type R da Avrupa pazarına veda etmişti. Hyundai’nin performans departmanı N logolu i20 N ve i30 N modellerini çoktan rafa kaldırdı.

Fransız üretici Peugeot ise yıllarca heyecanla anılan GTi markasını emekliye ayırdı. Bugün geriye yalnızca Volkswagen Golf GTI/R ve Cupra Leon gibi birkaç seçenek kaldı. Avrupa’daki hot hatch pazarı her geçen yıl daha da küçülürken umutları canlı tutan tek gelişme Toyota’dan geliyor.

Marka Corolla’nın tam donanımlı bir GRMN versiyonu üzerinde çalışıyor olabilir. Eğer bu iddialar gerçeğe dönüşürse segment bir kez daha hareketlenebilir ve hayranlarına yeniden heyecan yaşatabilir. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...