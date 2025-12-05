Oyun Sektöründen Bir Yıldız Daha Kaydı: Ünlü Karakterin Aktörü Vefat Etti

Oyun sektöründen üzücü haberler gelmeye devam ediyor. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz haftalarda OD aktörü Udo Kier aramızdan ayrılmıştı. Şimdi Mortal Kombat evreninin ünlü karakterine hayat veren Cary-Hiroyuki Tagawa hayata gözlerini yumdu.

Ünlü Mortal Kombat Karakteri Shang Tsung'in Aktörü Aramızdan Ayrıldı

Kariyerine 1986 yılında Küçük Çin’de Büyük Bela filmi ile başlayan Tagawa, Yüksek Şatodaki Adam dizisinde Nobusuke Tagomi, Bir Geyşanın Anıları filminde de The Baron rolünde karşımıza çıkmıştı. Ancak birçoğumuz kendisini Mortal Kombat serisindeki Shang Tsung karakteri sayesinde tanımıştık. Deadline sitesinin haberine göre, California eyaletinde 75 yaşında hayata gözlerine yumdu. Ölüm nedeni olarak, inme sonrası ortaya çıkan uzun vadeli etkiler olarak gösteriliyor.

Elektra, Öldürme Yetkisi, 47 Ronin, Tekken uyarlaması (Heihachi Mishima) ve Planet of the Apes filmlerinin de herkes tarafından tanınır hale gelmesinde büyük etkisi olmuş iken, ilk iki Mortal Kombat filmlerinde şeytani büyücü Shang Tsung karakterini bizzat kendisi canlandırmıştı. O dönemdeki "Your Soul is mine!" repliği de tarihe geçmişti. Hatta şu anda bile sosyal medya paylaşımlarının yorum kısmında çoğu zaman bu replik .gif olarak kullanılıyor.

Mortal Kombat 11 oyununda rolünü tekrardan canlandıran Cary-Hiroyuki Tagawa, 1997 yılında çıkan Soldier Boyz oyununda Vinh Moc ve 2003 yılında çıkan Batman: Rise of Sin Tzu oyunun da Sim Tzu karakterine hayat vermişti.

Oyun dünyasından çok büyük bir yıldız daha kaydı. Başta ailesinin ve sevenlerinin, sonrasında ise dizi ve film sektörünün ve hem de oyun sektörünün başı sağ olsun diyelim.