Türkçe Destekli Sherlock Holmes Oyunu Çok Ucuzladı! Acele Edin

Sherlock Holmes oyunlarını seven oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Steam'de başlayan kampanya ile birlikte Sherlock Holmes: Crimes and Punishments indirime girdi. Başarılı dedektiflik oyununu şu anda çok ucuza satın alabilmeniz mümkün. Peki, Sherlock Holmes oyunu kaç TL'ye düştü?

Sherlock Holmes: Crimes and Punishments'in Fiyatı Düştü

Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan Sherlock Holmes: Crimes and Punishments'in standart sürümü Steam'de yüzde 90 oranında indirime girdi. En iyi dedektiflik oyunları arasında yer alan yapım 17.99 dolar (761 TL) yerine 1.79 dolar (75 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Kampanya 1 Aralık tarihinde sona erecek.

Sherlock Holmes: Crimes and Punishments Fragmanı

Sherlock Holmes: Crimes and Punishments Nasıl Bir Oyun?

Sherlock Holmes: Crimes and Punishments'te Sherlock Holmes'ü kontrol ederek çeşitli vakaları çözmeye çalışıyoruz. Bunun için deliller toplamamız, bunları incelememiz ve bulmacaları çözmemiz gerekiyor. Oyun esnasında yaptığımız seçimler, hikâyenin gidişatını etkiliyor.

Olayları çözerken Sherlock'un özel sezgi yeteneklerini kullanabiliyoruz. Kaliteli grafiklere ve başarılı oynanış sistemine sahip olan oyun 2014 yılının eylül ayında piyasaya sürüldü. Frogwares tarafından geliştirilen oyunun Steam'deki en son incelemeleri "çok olumlu" durumda. Oyunda yalnızca tek oyunculu mod mevcut.

Sherlock Holmes: Crimes and Punishments Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows Vista SP2 / Windows 7 / Windows 8

Windows Vista SP2 / Windows 7 / Windows 8 İşlemci: Çift çekirdek 2.4 Ghz işlemci

Çift çekirdek 2.4 Ghz işlemci RAM: 2048 MB

2048 MB Ekran Kartı: AMD Radeon HD 3850 / NVIDIA GeForce 8600

AMD Radeon HD 3850 / NVIDIA GeForce 8600 DirectX: Sürüm 9.0c

Sherlock Holmes: Crimes and Punishments'in yüklenebilmesi için en az 14 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuluyor. Depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilir ve böylece kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.