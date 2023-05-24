Shorts'lar Artık YouTube Müzik'ten de İzlenebilecek

YouTube Müzik, müzik videosu odaklı Shorts'lar gösterecek bir "Samples" sekmesini test ediyor.

Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca, YouTube Müzik'in Android ve iOS'taki alt çubuğu Ana Sayfa, Keşfet ve Kitaplık'tan oluşuyordu. YouTube Müzik şimdi ana ve keşif/trend akışları arasında dikey müzik videoları gösteren bir "Örnekler" sekmesini test ediyor.

Albüm kapağı, şarkı adı ve sanatçı bilgileri altta görünürken, sağ kenarda beğenme, ekleme, "Shorts", paylaşma ve muhtemelen oynatma düğmeleri yer alıyor.

YouTube Müzik'teki Shorts Videoları Neye Göre Gösterilecek?

Bu noktada bunların YouTube Shorts mu yoksa sadece dikey formatta sunulan müzik videoları mı olduğunu bilmiyoruz.

Eğer bu yenilik YouTube Shorts'larını başka platformlara eklemenin planı değilse YouTube Müzik'n şarkı önerileri sunması için yeni bir yol olabilir.

Yeni Samples sekmesi henüz kullanıma sunulmadı ve sadece test aşamasında.