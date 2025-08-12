Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 3. Sezon 2. Bölüm Fragmanı Yayınlandı

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin 3. sezon 2. bölüm fragmanı izleyiciler ile buluştu. Oyuncu kadrosunda Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu ve Berkan Şal dahil pek çok ismin yer aldığı dizinin yeni fragmanı, kısa sürede büyük bir ilgiyle karşı karşıya kaldı.

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 3. Sezon 2. Bölüm Fragmanı Nasıl İzlenir?

Max Türkiye'nin resmî YouTube kanalı üzerinden Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisinin 3. Sezon 2. Bölüm fragmanı paylaşıldı. 44 saniye uzunluğundaki tanıtım videosu, yeni bölüm hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor.

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Oyuncuları ve Karakterleri

Erdal Beşikçioğlu (Behzat Ç.)

(Behzat Ç.) İnanç Konukçu (Hayalet)

(Hayalet) Berkan Şal (Akbaba)

(Akbaba) Evliya Aykan (Osman Harun)

(Osman Harun) Ege Aydan (Şevket)

(Şevket) Güven Kıraç (Memduh Başgan)

(Memduh Başgan) Burak Dakak (Mürsel)

(Mürsel) Ayça Eren (Şule)

(Şule) Gökçe Eyüboğlu (Belgin)

(Belgin) Eray Eserol (Tahsin)

(Tahsin) Derin Beşikcioğlu (Melike)

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Konusu

Emrah Serbes'in aynı adlı romanı Çekiç ve Gül'den esinlenen yeni Behzat Ç. dizisi, Cinayet Büro Amirliğinde görevli Behzat Ç ve ekibinin hikâyesini anlatıyor.

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Nereden ve Nasıl İzlenir?

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisinin tüm sezonlarını HBO Max üzerinden izleyebilirsiniz. HBO Max aboneliği alarak platformun kütüphanesinde yer alan içeriklere ulaşabilirsiniz.