Sıfır Araba Almak İçin En Uygun Zaman: İşte 2024'ün En Cazip Otomobil Kampanyaları

Türkiye'deki sıfır ve ikinci el araba fiyatları son yıllarda rekor üstüne rekor kırarak astronomik seviyelere ulaştı. Üstelik bu yükselişe rağmen düşük faizli kredi seçenekleri nedeniyle söz konusu araçlara yönelik ilgi de eşit düzeyde arttı. Ancak faizlerin yükselmesi, son zamanlarda bu ilginin azalmasına ve sektörün durağanlaşmasına neden oldu.

Satışları neredeyse yüzde 80'in üzerinde düşen otomobil üreticileri ise çareyi sıfır araba kampanyalarında buldu. Peki hangı sıfır otomobil markalarında nasıl kampanyalar var? İşte kampanyalı sıfır arabalar...

Sıfır Araba Kampanyaları Bu Markaları ve Modelleri Kapsıyor

Citroen:

Özellikle 2023'te Türkiye'de ciddi bir büyüme gösteren Citroen, 2024 yılında da bu durumun değişmemesi için oldukça cazip kampanyalar ile karşımıza çıkıyor. Üstelik bu kampanyalar, pek çok modelde yüzde sıfır faiz imkanı sunuyor.

Citroen C3: 120 bin TL, 12 ay, %0 faiz

Citroen C3 Aircross: 120 bin TL, 12 ay, %0 faiz

Citroen C4 ve C4 X: 120 bin TL, 12 ay, %0 faiz

Citroen ë-C4 ve ë-C4 X: 180 bin TL, 12 ay, %0 faiz

Citroen Ami: 150 bin TL, 15 ay, %0 faiz veya 40 bin TL nakit indirim

Citroen Berlingo Kombi: 250 bin TL, 12 ay, %0 faiz

BYD:

Kısa süre önce Çinli üreticiler için duyurulan yüzde 40 ek vergi nedeniyle ülkemizde zor günler geçirmeye hazırlanan BYD, cazip kampanayalar ile zararı minimuma indirgemeyi hedefliyor.

1.640.000 TL anahtar teslim fiyatı (50.000 TL indirimli)

300.000 TL'ye kadar 12 ay vade, 0 faizli kredi kampanyası

Mercedes-Benz:

Eğer aradığınız uygun fiyatlı otomobillerden çok premium bir deneyim ise Mercedes-Benz de kampanya yapan otomobil üreticileri arasında.

C 200 4MATIC modellerinde (Sedan ve All-Terrain), Mercedes-Benz Kasko ile 500 bin TL kredi, 6 ay vade, %2,39 faiz.

EQA 250 ve EQB 250 modellerinde, Mercedes-Benz Kasko ile 500 bin TL'ye kadar kredi, 12 ay vade, %0 faiz.

MG:

Pek çoğumuzun son yıllarda ürettiği elektrikli otomobil modelleriyle tanıdığı MG, aslında Çin sermayesi altına girmiş köklü üreticilerden biri. Ancak bu yüzde 40 ek vergiden muhaf olmasına engel değil. Bu nedenle tıpkı BYD gibi cazip kampanyalar ile karşımzda.

MG ZS (Benzinli): 100 bin TL, 12 ay, 0 faizli kredi, 1.149.000 TL'den başlayan fiyatlar.

MG ZS EV (Elektrikli): 100 bin TL, 12 ay, 0 faizli kredi, 1.599.000 TL (sınırlı süre).

MG HS Luxury: 100 bin TL, 12 ay, 0 faizli kredi, 1.549.000 TL (ön satışa özel, sınırlı süre).

Opel:

Dünyanın en köklü otomobil üreticilerinden biri olan Opel, özellikle de elektrikli araba modellerindeki kampanyala ile dikkat çekiyor.

Opel Corsa Elektrik: 200 bin TL, 12 ay, %0 faiz.

Opel Astra: 200 bin TL, 12 ay, %0 faiz.

Opel Combo, Combo Cargo, Vivaro, Movano: 225 bin TL, 12 ay, %0 faiz.

Peugeot:

Kısa bir süre önce logosunu değiştiren ve bu hamlenin ardından adeta yeni bir deneyim sunmaya başlayan Peugeot, oldukça cazip araç kampanyaları ile karşımızda;

Peugeot 2008 ve E-2008 için 200 bin TL'ye 12 ay %0 faizli kredi.

Bireysel müşteriler 408 Allure'ü 200 bin TL'ye 12 ay %0 faizle alabilir.

Tüzel müşteriler 408 GT'yi 250 bin TL'ye 12 ay %0 faizle alabilir.

Honda:

Ürün yelpazesinin genişliğine rağmen kısıtlı bir kampanya ile karşımıza çıkan Honda'da ise City için haziran ayı boyunca 225 bin TL indirim veya 250 bin TL'ye kadar kredilerde yüzde 0 faizle 12 ay taksit imkanı sunuluyor.

Özellikle faizlerin yüksek olduğu günümüzde sıfır ya da düşük faiz kampanyaları gerçekten kaçırılmaz fırsatlar olarak karşımıza çıkıyor. Peki siz bu kampanyalar hakkında neler düşünüyorsunuz? Listeye eklememizi istediğiniz markalar hangileri? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.