Bu Uygulamayı Yalnız Yaşayan Herkesin Yüklemesi Gerekiyor

İlk bakışta biraz acımasız bulunsa da esasında yalnız yaşayanlar için son derece gerekli bir uygulama olan Sileme, App Store'un Çin versiyonunda hızla yükselmeye başladı. Uygulamanın adı, Çince'de "Öldün mü?" anlamına geliyor. Bu isim aynı zamanda uygulamanın amacını da yansıtıyor.

Sileme'nin App Store İndirmeleri Artıyor

Sileme, App Store'un Çin sürümünde hızla yükselişe geçti. İsmi Eleme isimli bir yemek sipariş uygulamasından geliyor. Bu uygulamanın adı "Aç mısın?" anlamına geliyor. Uygulamanın geliştiricisi, küçük bir kelime oyunuyla kendi uygulamasının amacını net bir şekilde ortaya koydu.

Bu uygulamanın çalışma biçimi oldukça basit bir mantığa dayanıyor. Kullanıcıların günde bir kez uygulamayı açıp iyi olduğunu belirtmelerini sağlayan butona basmaları gerekiyor. Kullanıcı eğer üst üste iki gün boyunca butona basmazsa önceden belirlenen bir kişiye otomatik olarak e-posta gönderiliyor.

SMS gönderme özelliği de şu an geliştirilme aşamasında olan uygulama, ilginç bir şekilde sadece birkaç gün içinde 100 kat arttı. Şu anda 12 binden fazla kullanıcının kayıtlı olduğu belirtiliyor. Sadece Çin'de değil, dünya genelinde de ilgi çekmeye başladı. Bunun yansıması olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde Demumu adıyla ortaya çıktı.

Bu hamlenin devamının geleceği, diğer ülkelere özel sürümlerinin de yayınlanacağı tahmin ediliyor. Bu başarının arkasında ise esasında yalnızlık korkusu bulunuyor. Özellikle yalnız yaşayan insanlar, başlarına bir şey gelmesi hâlinde bundan kimsenin haftalarca haberinin olmayacağından korkarak uygulamaya yönelmeyi tercih ediyor. Bu uygulama ile ilgili en büyük eleştiri ise ismini hedef alıyor. İsmini pek hoş karşılamayan kullanıcılar, uygulamanın "Hâlâ hayatta mısın?" gibi daha az rahatsız edici bir isimle değiştirilmesi istiyor.