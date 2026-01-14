Microsoft'un 29 Yıllık Gizemi Çözüldü! Bunu Kimse Tahmin Edemezdi

Easter egg ya da diğer bir deyişle sürpriz yumurta, ne kadar büyük çaplı olduğuna bağlı olarak bazen çok kolay bulunacak bazen de keşfetmek için gece gündüz çaba sarf edilmesi gerekecek şekilde yerleştirilir. Büyük çoğunlukla oyunlarda karşımıza çıksa da geliştiriciler kendi yazılımlarında da bu sürprizlere yer verebiliyor.

Bir gizli ayrıntı da ofis yazılım paketinin bir parçası olan Microsoft Word'de bulunuyordu. Ne var ki diğer çoğu basit sürpriz yumurtadan farklı olarak bunu bulmak aşırı zordu. Öyle ki bir kullanıcının onu keşfetmesi 29 yıl sürdü. Bunu başaran kullanıcı, daha sonra bir ekran kaydı alarak onun nasıl bulunabileceğini gösterdi.

Reading @stevesi's amazing posts about Office 97's development got me wondering.. could there be more fun stuff hiding under the hood that nobody found yet? Yessir! There's a whole developer credits sequence incl. commentary from Clippit that starts 1 minute in. Take a look! 📹📎 pic.twitter.com/h83VnGfk4E — Albacore ☁️ (@thebookisclosed) January 11, 2026

Microsoft Word'deki Gizli Detay Nasıl Bulundu?

Thebookisclosed isimli bir X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden Office 97'nin nasıl geliştirildiğini incelerken bu ofis yazılım paketinin bir parçası olarak sunulan Microsoft Word'de ilginç bir ayrıntı keşfetti. Bu gizli ayrıntıyı ortaya çıkarmak için ilk olarak Office 97'nin yüklü olduğu bir cihaz ya da onu kullanmaya imkân tanıyan emülatör gerekiyor.

Buna sahip olunduktan sonra saat 1997 ya da sonraki bir tarihe ayarlanıyor. Bu noktadan sonra Word açılıp Control tuşuna basılı tutuluyor ve araç çubuğunu pencerenin en üstüne sürükleniyor. Araç çubuğu zaten üst kısımdaysa kaldırıp tekrar yerine konuluyor. Bu işlem, araç çubuğu sırasıyla sol, alt, sağ ve üst kısma taşınarak tekrarlanıyor.

Taşıma işlemi tamamlandıktan sonra Clippy'nin üzerine tıklanıp "This is not a contest" (Bu bir yarışma değil) yazılıyor. Daha sonra arama seçeneğine basılıyor. İşte sürpriz yumurta tam da bu noktaya ortaya çıkıyor. Clippy işlevini yerine getirmek yerine size Office 97'nin geliştiricilerini gösteriyor. Bu tür gizemleri keşfetmekten hoşlanıyorsanız oyunlarda bunlardan çok daha fazlası bulunuyor. Easter egg içeren en iyi oyunları inceleyerek onları keşfetmeye başlayabilirsiniz.