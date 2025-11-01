PlayStation 5'in Sevilen Oyunu Xbox'a Geliyor

Konami ve Bloober Team, 8 Ekim 2024'te Silent Hill 2'nin remake (yeniden yapım) versiyonunu piyasaya sürdü. Oyunun bu sürümü oyuncular tarafından bir hayli beğenildi. Ne var ki bu oyuncular sadece PC ve PlayStation 5 oyuncuları ile sınırlı kaldı. Xbox oyuncuları, oyunun remake versiyonu hakkında bir yorum yapamadı.

Bunun nedeni, remake versiyonunun Xbox için piyasaya sürülmemesiydi. Görünüşe göre bu çok yakın bir zamanda değişebilir. Yeni ortaya çıkan bilgiler, oyunun arkasındaki ekibin remake versiyonu 1 yıldan daha uzun bir süre sonra Xbox oyuncuları ile buluşturmaya hazırlandığını gözler önüne serdi.

Silent Hill 2'nin Remake Versiyonu Xbox'ta Oynanabilecek

Silent Hill 2'nin yeniden yapımı, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da da oyunlara içerik bakımından yaş derecelendirmeleri atayan kuruluş ESRB'de (Entertainment Software Rating Board) Xbox derecelendirmesi aldı. Bu ayrıntının fark edilmesinin ardından Xbox oyuncuları da sabırsızlıkla oyunun yeniden yapımını beklemeye başladı.

Normalde oyunların bir platform için ESRB'den derecelendirme alması, oyunun ilgili platformda yayınlanması yönündeki hazırlıkların tamamlandığının önemli bir göstergesi olarak kabul edilir. Henüz Xbox için resmî bir duyuru yapılmamış olsa da bu gelişme, Silent Hill 2'nin remake versiyonunun yakın zamanda Xbox'a geleceğini gösteren güçlü bir ipucu olarak görülebilir.

Silent Hill 2 Nasıl Bir Oyun?

En iyi korku oyunları arasında yer alan Silent Hill 2'de James Sunderland isimli karakteri kontrol ediyoruz. James, yıllar önce hayatını kaybeden eşinden bir mektup alıyor ve bu mektupta eşinin kendisini Silent Hill kasabasında beklediği yazıyor. Kötü bir ruh hâli içinde olan James, bunun üzerine soluğu Silent Hill kasabasında alıyor.

Buraya gelir gelmez inanılmaz karanlık bir atmosferle karşılaşan James, çok geçmeden kasabada ilginç şeyler olduğunun farkına varıyor. Bu terk edilmiş yerde yoğun sis altında onu bekleyen korkunç yaratıklardan da habersiz bir şekilde ilerliyor. Bu süre zarfında James'e eşlik ediyor ve kendinizi onunla aynı duyguları paylaşırken buluyorsunuz.

Oyun her ne kadar gerilim dolu olsa da bir noktada sizi duygusal yönden etkilemeyi de ihmal etmiyor. Karakterin geçmişi, ailesi olan ilişkisi, travmaları ve çok daha fazlası, istemeden de olsa karaktere olan bakış açınızı değiştiriyor. Bu da sizi oyuna doğrudan dahil hâle getiriyor.